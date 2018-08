Vice-Primeiro-Ministro reitera que Governo está a trabalhar para resolver problema de acesso à ilha de São Nicolau

Ribeira Brava, 15 Ago (Inforpress) – O vice-primeiro-ministro, Olavo Correia, reiterou terça-feira, que o Governo está a trabalhar para resolver de forma definitiva o problema de acesso à ilha de São Nicolau, quer por via dos transportes marítimos quer aéreos.

Olavo Correia falava à Rádio de Cabo Verde, em Tarrafal de São Nicolau, após apresentar o Plano Estratégico Desenvolvimento Sustentável (PEDS) de Cabo Verde, previsto para o horizonte 2017-2021.

Para o governante, São Nicolau tem potencialidades a nível da pesca, da agroindústria, da cultura, do desenvolvimento empresarial e da indústria e, por isso, o Governo tem que trabalhar para garantir a mobilidade.

“A questão do acesso e acessibilidade é muito essencial para a São Nicolau para ligarmos a ilha às demais ilhas, mas também para ligarmos o país com o mundo e, desta forma, podermos ter um mercado muito maior”, sustentou.

No que se refere ao PEDS, o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças disse que se trata de um “importante instrumento de governação” que tem por objectivo colocar Cabo Verde num outro patamar de desenvolvimento.

“Temos de criar as condições para que este desenvolvimento seja inclusivo, envolvendo todas as ilhas do país, mas também, para que possamos duplicar o rendimento per-capita numa década, com impacto directo na vida das pessoas”, defendeu.

Mas, para que este desenvolvimento seja efectivado, sublinhou o governante, é preciso ter as lideranças centrais e locais fortes e “um grande envolvimento” da sociedade civil para trabalharem juntos e fazer com que o país possa ser desenvolvido num horizonte de 10 anos.

Durante a visita de três dias a São Nicolau, Olavo Correia também inaugurou algumas obras de reabilitação e requalificação urbana.

