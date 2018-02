Vice-presidente do Conselho de Estado de Cuba em visita à Cabo Verde para reforçar laços de cooperação e amizade

Cidade da Praia, 04 Fev (Infropress) – A Vice-Presidente do Conselho de Estado da República de Cuba, Mercedes López Acea, chega hoje a Cabo Verde, para uma visita de dois dias, com o objectivo de reforçar a cooperação.

A visita, que se enquadra num périplo a quatro países africanos, segundo uma nota de imprensa do governo cabo-verdiano, visa o reforço e a diversificação dos já “tradicionais laços de amizade” e cooperação entre os dois países.

Durante a sua estada no arquipélago, Mercedes López Acea manterá encontros, de acordo como documento, com “altas entidades do Estado” e com a comunidade cubana residente na Cidade da Praia.

Nesta deslocação a Cabo Verde, a Vice-Presidente do Conselho de Estado de Cuba far-se-á acompanhar pela Vice-Ministra do Ministério das Relações Exteriores, Ana Teresita González Fraga, bem como por “altos funcionários” do Ministério das Relações Exteriores de Cuba.

Cabo Verde e Cuba tem uma história de cooperação iniciada durante a luta de libertação, tendo o arquipélago, após a independência, rubricado vários acordos de colaboração em vários sectores, particularmente, no sector da saúde, educação e agricultura.

PC/JMV

Inforpress/fim