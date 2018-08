Vice-presidente da Associação do Povo Chinês para Amizade com os Países Estrangeiros visita Cabo Verde

Cidade da Praia, 16 Ago (Inforpress) – A vice-presidente da Associação do Povo Chinês para a Amizade com os Países Estrangeiros (APCAPE), Lin Yi, inicia hoje uma visita de dois dias a Cabo Verde com o intuito de promover a cooperação entre os dois países.

Durante os dois dias, a responsável da APCAPE vai estar na ilha do Sal e na Cidade da Praia para contactos com instituições e autarquias.

Para o presidente da Associação de Amizade Cabo Verde – China (AMICACHI), José Correia, essa visita representa um “bom sinal” a nível da cooperação com a sociedade civil, mas também entre as duas associações, que têm desenvolvido uma série de acções a nível da cooperação descentralizada na África e do fórum das organizações da sociedade civil de amizade China – África.

Durante a sua estada em Cabo Verde, Lin Yi vai ser recebida pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, e pelos presidentes das câmaras municipais da Praia e do Sal, Óscar Santos e Júlio Lopes, respectivamente.

Constam ainda da agenda, uma visita ao antigo Presidente da República, Pedro Pires e encontros de trabalho com a Associação de Amizade Cabo Verde – China.

A Associação do Povo Chinês para Amizade com os Países Estrangeiros foi fundada em 1954 e é uma das primeiras associações da China para promover a amizade e cooperação entre os povos a nível da diplomacia pública e da sociedade civil e a segunda instituição, após o Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, cuja missão é a diplomacia e a promoção da amizade entre a China e o mundo.

A APCAPE actua também na promoção da cooperação descentralizada entre províncias e municípios da China com outros países estrangeiros, e, neste âmbito, organiza o Fórum sobre a Cooperação Descentralizada China – Africa.

