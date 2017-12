Urgência de adulto no hospital Dr. Agostinho Neto fez 240 atendimentos durante o Natal

Cidade da Praia, 26 Dez (Inforpress) – O Hospital Dr. Agostinho Neto, na Cidade da Praia, realizou 240 atendimentos durante a véspera e dia de Natal, o que significa segundo a directora do Banco de Urgência de adulto uma diminuição em relação ao Natal de 2016.

Em declarações à Inforpress, a especialista em medicina interna, Flávia Semedo, fez um balanço com base nas entradas realizadas a partir de domingo até às primeiras horas desta terça-feira.

“No período festivo não verificamos a afluência fora do normal, foi semelhante aos dias normais com 120 casos no dia 24 e mesmo número no dia 25. Em relação a agressões e outros tipos de acidentes este ano registamos menos em relação aos anos anteriores, particularmente 2016, e com menor gravidade”, disse.

Segundo a médica, no dia 24 registou-se cerca de seis situações de agressões e traumatismos, enquanto que no dia 25 o número de atendimento por estas situações aumentou para 22.

Ainda a directora do Banco de Urgência de adulto do Hospital da Praia, este ano os acidentes foram de menor gravidade e não justificaram internamento.

Os demais atendimentos neste período de festa, explicou, foram casos clínicos relacionados com acidente vascular cerebral, diabetes descompensadas e outros e que tem a ver com doenças naturais.

