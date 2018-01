Um desaparecido e 14 feridos em erupção de vulcão e avalanche no Japão

Tóquio, 23 Jan (Inforpress) – Uma pessoa está desaparecida e pelo menos 14 ficaram feridas numa estação de esqui no centro do Japão depois de ocorrerem, quase em simultâneo, a erupção de um vulcão próximo e uma avalanche de neve.

A polícia e os serviços de bombeiros japoneses resgataram três pessoas que ficaram presas devido a uma avalanche, que ocorreu cerca das 10:30 locais (23 :30 de segunda-feira em Cabo Verde), na estação de esqui de Kusatsu, em Gunma (a norte da capital japonesa), enquanto prosseguem as buscas de um desaparecido, noticiou a cadeia pública nipónica NHK.

Pelo menos 14 pessoas ficaram feridas devido a um deslizamento de terras e a queda de pedras no Monte Susatsu Shirane, um vulcão que registou uma erupção quase ao mesmo tempo que a avalanche.

A Agência Meteorológica do Japão elevou o nível de alerta vulcânico do dois para o três, que recomenda que as pessoas não se aproximem do vulcão.

As autoridades do país asiático procuram esclarecer se a explosão do vulcão pode ter desencadeado a avalanche, enquanto o Governo convocou uma reunião de emergência para analisar a situação e coordenar as operações de resgate.

Lusa/fim

