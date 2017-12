Ucrânia: Berlim e Paris saúdam troca de prisioneiros e encorajam continuação da medida

Berlim, 27 Dez (Inforpress) – A Alemanha e a França saudaram hoje a troca de algumas centenas de prisioneiros entre as autoridades ucranianas e os separatistas pro-russos que controlam parte do leste da Ucrânia e encorajaram as duas facções a continuarem com tal iniciativa.

As autoridades ucranianas e os separatistas pro-russos começaram hoje a proceder à maior troca de prisioneiros em quatro anos de conflito, envolvendo um total de 380 pessoas.

“A chanceler alemã, Angela Merkel, e o Presidente francês, Emmanuel Macron, saúdam a concretização hoje de um acordo do grupo de contacto trilateral sobre a troca de prisioneiros”, indica um comunicado assinado pelos dois países.

Merkel e Macron salientaram, no entanto, que desejam que este acordo seja alargado “aos restantes prisioneiros” e que inclua “um acesso total do Comité Internacional da Cruz Vermelha”, nomeadamente para apoiar na procura de pessoas desaparecidas.

Esta troca de prisioneiros, efectuada antes do Ano Novo e do Natal ortodoxo (assinalado a 07 de Janeiro), é um raro progresso na aplicação dos acordos de paz de Minsk, assinados em Fevereiro de 2015, que permitiram a diminuição da intensidade dos combates entre as forças de Kiev e os separatistas pro-russos, mas que não conseguiram terminar com o conflito.

Para Berlim e Paris, este gesto permite “renovar a confiança” entre as partes para promover “um cessar-fogo duradouro e global, com vista à plena aplicação dos acordos de Minsk”.

No total, estava previsto que os separatistas entregassem hoje a Kiev 74 prisioneiros ucranianos detidos pelas duas autoproclamadas repúblicas no leste da Ucrânia, a de Lugansk e a de Donetsk, em troca de 306 pessoas detidas pelas autoridades ucranianas.

A operação, a primeira troca de prisioneiros entre os dois campos em 15 meses, decorreu na linha da frente perto da cidade de Gorlivka, a cerca de 40 quilómetros a nordeste da capital separatista de Donetsk.

Os líderes separatistas e o governo ucraniano acordaram a troca na semana passada com a mediação do patriarca da Igreja Ortodoxa russa, Cirilo I.

O conflito que opõe desde Abril de 2014 as forças governamentais ucranianas aos separatistas pro-russos, apoiados segundo Kiev e os ocidentais por Moscovo, já causou mais de 10.000 mortos.

Inforpress/Lusa

Fim

