Trump diz que mundo vai desfrutar de “um longo período de paz”

Washington, 10 Jan (Inforpress) – O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje que o mundo vai desfrutar de um “longo período de paz” devido à sua filosofia de “paz através da força”, mostrando-se optimista sobre as conversações entre Pyongyang e Seul.

Numa conferência de imprensa com o primeiro-ministro da Noruega, Erna Solberg, Donald Trump foi questionado sobre se a “guerra estava a chegar”, algo que alegadamente afirmou o general norte-americano Robert Neller, numa recente visita às tropas do seu país na Noruega.

“Talvez o general saiba algo que eu não sei. Não, não espero uma guerra. Acho que teremos paz através da força. Acredito que vamos ter um longo período de paz e espero que aconteça”, afirmou o Presidente norte-americano.

Trump retomou um conceito utilizado pelo ex-Presidente dos EUA Ronald Reagan, que pressupõe que o poder militar pode garantir a paz ao dissuadir inimigos de possíveis ataques.

“Estamos mais poderosos a cada mês, a cada dia. Estamos a construir as nossas Forças Armadas para as ter num plano em que nunca estiveram”, disse Trump.

O Presidente dos EUA referiu que existem “problemas com a Coreia do Norte”, mas mostrou-se optimista nas conversações entre a Coreia do Norte e a Coreia do Syul.

Os responsáveis das duas Coreias reuniram-se e acordaram garantir a segurança e o sucesso dos Jogos Olímpicos de Inverno, que vão decorrer na Coreia do Sul.

“Recebi informações muito boas sobre essa reunião”, disse Trump, que falou ao telefone com o Presidente da Coreia do Sul, Moon Jae.

