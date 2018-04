Tribunal da Comarca da Praia julgou procedente a providência cautelar intentada para suspender a Assembleia Geral da OACV

Cidade da Praia, 13 Abr (Inforpress) – O Tribunal da Comarca da Praia julgou procedente, esta sexta-feira, a providência cautelar intentada pelo arquitecto Frederico Hopffer Almada, para suspender a Assembleia Geral da Ordem dos Arquitectos de Cabo Verde (OACV) convocada para hoje.

Segundo Frederico Hopffer Almada, membro do intitulado “Movimento de Resgate da OACV”, o Tribunal Judicial da Comarca da Praia julgou procedente a referida providência cautelar, por provada, e, em consequência, ordenou “a suspensão imediata da Assembleia Geral do dia 12 de Abril, marcada para as 17:00”.

A Assembleia Geral tinha sido convocada pelo arquitecto Evandro Matos, eleito nas últimas eleições de 29 de Outubro de 2017, mas que o Movimento de Resgate da OACV não reconhece, indicou Frederico Hopffer Almada, que diz ser ele o presidente da mesa da Assembleia Geral da Ordem.

Almada explicou ainda que o Movimento de Resgate da OAC não reconhece as eleições de 2017, que foram dirigidas pelo vice-presidente da mesa da Assembleia Geral, o arquitecto António Jorge Delgado, “usurpando as funções” do presidente da mesa da Assembleia Geral, acto que segundo disse é “juridicamente inválido”.

“O Movimento de Resgate da OAC considera a decisão do Tribunal da Comarca da Praia como uma primeira grande vitória no quadro da luta que vem travando com vista a repor a legalidade, a regularidade, a transparência, a prestação de contas, a realização de eleições livres e justas e, enfim, trazer de volta a ordem na Ordem dos Arquitectos de Cabo Verde”, enfatizou Frederico Hopffer Almada.

De acordo ainda com este responsável, está pendente no Tribunal da Comarca da Praia um recurso contencioso de anulação de todos os actos que permitiram que as eleições de 29 de Outubro de 2017 para escolher os órgão da OACV tivessem lugar.

Explicou ainda, que com essa iniciativa pretendem criar as condições para que sejam organizadas novas eleições, “dentro da legalidade e da regularidade”, livres e justas.

