Três anos/Governo: Associação de pescadores da Ponta do Sol dá nota negativa ao Governo nos últimos três anos

Ribeira Grande, 24 Abr (Inforpress) – O presidente da Associação dos Pescadores e Peixeiras da Ponta do Sol, José Sousa Nascimento, dá nota negativa ao desempenho do Governo nos três anos de governação, por considerar que a classe que representa foi abandonada.

“Na nossa associação consideramos negativo porque não houve nenhuma intervenção do Governo”, disse José Sousa Nascimento, reassumindo que os pescadores e a própria associação têm denunciado a ausência do Governo na Ponta do Sol.

Sousa Nascimento critica o Governo pela não criação de condições de trabalho aos pescadores da Ponta do Sol, numa referência à aguardada intervenção na Boca-de-pistola mas, também à necessidade de instalação de infra-estruturas de frio para a conservação do pescado.

“Só há poucos meses, depois de grandes reivindicações, conseguimos aproximar o Governo dos pescadores para ouvir o nosso descontentamento”, disse Sousa Nascimento assumindo que “o Governo tem abandonado a Ponta do Sol”.

“Consideramos que a avaliação é negativa porque não temos a presença nem nenhuma actuação do Governo na nossa comunidade”, reiterou José Sousa Nascimento.

