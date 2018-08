Teatro: “Fladu Fla” leva “Profisia di Kriolu” às rua do Platô para relatar a história através da dramaturgia

Cidade da Praia, 18 Ago (Inforpress) – A Companhia de Teatro “Fladu Fla” realizou hoje um desfile de “escravos”, nas ruas Platô, tendo como pano de fundo a peça “Profisia di Kriolu”, com o objectivo de relatar a história de Cabo Verde através da dramaturgia.

Esta actividade enquadra-se nas comemorações o 16º aniversário do Grupo Teatral “Fladu Fla” e o desfile (revolta) de “escravos” teve partida no Palácio da Cultura Ildo Lobo, passando pela Avenida Amílcar Cabral, Mercado Municipal e terminou na Rua Pedonal.

Depois do desfile/revolta dos “escravos”, foi a vez de a Tabanka fazer um percurso inverso, proporcionando uma aliança entre essa manifestação cultural e a escravatura.

Em declarações a Inforpress, Vandria Monteiro, responsável da apresentação, disse que nos dias de hoje, em que “não há muito apego aos livros”, tornou-se “importante” fazer as pessoas voltarem no tempo e trazer a história para as ruas através de representações teatrais.

“Hoje estamos numa Era mais digital e a ideia é fazer um resgatar da história através da dramaturgia de rua” frisou Vandria Monteiro.

No entanto, avançou que a peça “Profisia di Kriolu” foi apresentado pela ultima vez em 2006, no Festival Mindelact, em São Vicente, e que agora sofre uma readaptação para o Festival de Teatro “Fladu Fla”, no mês de Outubro.

“A essência dessa peça é a história de Cabo Verde, desde escravatura, com os açoites dos escravos no pelourinho, o desfile das ‘sinhás’, até chegar a independência”, explicou Vandreia Monteiro.

A Companhia de Teatro “Fladu Fla” foi criada em 2002, já apresentou 15 peças, das quais se destacam “Homem, Eterno Prisioneiro”, “Jornada di un Badiu”, “Profisia di Kriolu”, “Sexta-feira 13” e “Dualidade Universal”.

Actualmente, o grupo conta com 35 associados, sendo 19 são efectivos. A idade varia entre os 12 e 55 anos e a maioria dos associados está entre os 18 e os 30 anos, com destaque para estudantes.

OM/AA

