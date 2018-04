Taxa de variação homóloga do IPC aumentou para 1,0% no mês de Março – revela INE

Ribeira Grande, 13 Abr (Inforpress) – O Instituto Nacional de Estatística (INE) anunciou, hoje, que a taxa de variação homóloga do Índice do Preço no Consumidor (IPC), em Março, foi 1,0 por cento (%), superior ao registado no mês anterior em 0,2 pontos percentuais (p.p.).

Numa nota de imprensa divulgada esta sexta-feira, o INE indica que as variações positivas mais significativas do IPC ocorreram nas classes do Ensino (+2,5%), dos bens e serviços diversos (+2,4%), das bebidas alcoólicas e tabaco (+2,1%), da Saúde (+2,1%), das rendas de habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis (+1,9%), do lazer recreação e cultura (+1,7%), dos hotéis, restaurantes, cafés e similares (+1,2%) e dos produtos alimentares e bebidas não alcoólicas (+1,1%).

De acordo com o mesmo documento, as variações negativas foram registadas nas classes dos transportes (– 0,4%) e do vestuário e calçado (– 0,6%).

Já a variação mensal do IPC foi de 0,0% (0,1% no mês anterior e – 0,2% em Março de 2017) com maior variação positiva nas classes da Saúde (+1,1%), do vestuário e calçado (+0,5%) e dos hotéis, restaurantes, cafés e similares (+0,3%).

Por outro lado, as variações mensais negativas foram observadas nas classes dos produtos alimentares e bebidas não alcoólicas (– 0,1%), das bebidas alcoólicas e tabaco (– 0,1%), das rendas de habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis (– 0,1%), dos bens e serviços diversos (– 0,1%), dos acessórios, equipamento doméstico e manutenção corrente da habitação (– 0,2%) e dos transportes (– 0,3%).

As principais subidas de preços registadas pelo IPC observaram-se nos subgrupos dos frutos, dos aparelhos e materiais terapêuticos e sua reparação, da eletricidade e dos serviços prestados por médicos.

De acordo com o INE, em Março de 2018, o IPC registou uma variação média dos últimos doze meses de 1,0%, valor superior ao registado no mês anterior em 0,1 p.p.

A nível regional, registou-se variação mensal positiva em São Vicente de 0,3% e, negativa em Santo Antão e Santiago de – 0,1% e – 0,2%, respetivamente.

Em São Vicente, as contribuições positivas foram registadas nas classes dos produtos alimentares e bebidas não alcoólicas, das rendas de habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis, dos vestuário e calçado, da Saúde, dos bens e serviços diversos das bebidas alcoólicas e tabaco.

As variações negativas para o índice total dessa região foram registadas nas classes dos acessórios, equipamento doméstico e manutenção corrente da habitação e dos transportes.

Em Santo Antão, as contribuições negativas foram registadas nas classes das bebidas alcoólicas e tabaco, dos hotéis, restaurantes, cafés e similares, dos acessórios, equipamento doméstico e manutenção corrente da habitação, das rendas de habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis e dos transportes.

As variações positivas para o índice total da região Santo Antão foram registadas nas classes dos produtos alimentares e bebidas não alcoólicas e do lazer, recreação e cultura.

Na ilha de Santiago, as contribuições das classes dos bens e serviços diversos, dos transportes, das rendas de habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis e dos produtos alimentares e bebidas não alcoólicas, foram determinantes para a variação mensal negativa do índice total dessa região.

As contribuições positivas foram registadas nas classes dos vestuários e calçado, da saúde e dos hotéis, restaurantes, cafés e similares.

Relativamente à variação homóloga, apenas o índice de São Vicente foi superior à média nacional em 0,6 p.p., enquanto em Santo Antão registou-se valor idêntico à média nacional e em Santiago o valor foi inferior em 0,2 p.p. à média nacional.

O Índice de Preços no Consumidor (IPC) é um indicador que tem por finalidade medir a evolução no tempo dos preços de um conjunto de bens e serviços considerados representativos da estrutura de consumo da população residente em Cabo Verde.

A variação mensal compara o nível do índice entre dois meses consecutivos e a variação homóloga compara o nível do índice entre o mês corrente e o mesmo mês do ano anterior.

HF/FP

Inforpress/Fim