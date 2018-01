Tarrafal de Santiago: Morena Nunes é a mais nova miss Santo Amaro

Tarrafal, 11 Jan (Inforpress) – A jovem Morena Nunes, de Trás-os-Montes, no concelho do Tarrafal, na ilha de Santiago, foi eleita, na madrugada desta quinta-feira, miss Santo Amaro 2018.

O concurso de beleza, organizado pela Models Events, em parceria com a King Street e a Câmara Municipal do Tarrafal, teve lugar no Mercado de Artesanato e Cultura e contou com participação de sete candidatas oriundas de várias localidades do concelho.

A miss Morena Nunes levou para casa um telemóvel, carta de condução, um book fotográfico oferecido por uma agência de modelo local, um jantar e uma noite a dois.

Já Leidina foi eleita primeira-dama, tendo levado para casa um “tablet”, carta de condução, jantar a dois e um book fotográfico.

Kátia Maurícia, que arrebatou os títulos de segunda-dama e miss Facebook, foi contemplada com um book fotográfico e carta de condução.

Igualmente levaram para casa os mesmos prémios da segunda-dama, a miss Fotogenia arrebatada por Simone, miss Simpatia por Mellocy Ferreira e a miss Revelação, conquistada por Denira Gomes.

Em declarações à Inforpress, a promotora do evento Claudia Ferreira, fez um “balanço positivo” do certame, assegurando que a iniciativa vai continuar nos próximos anos.

Ainda para este ano, prometeu realizar o Mister Tarrafal 2018, um concurso que a muito tempo não tem sido efectuado no município.

Ainda no âmbito das festividades do município do Tarrafal, que se assinala no dia 15 de Janeiro, está agendada para hoje uma visita ao Parque das Merendas, a Reabertura do Mercado em Chão Bom e um mini-festival de música frente Mercado de Artesanato e Cultura.

