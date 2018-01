Tarrafal de Santiago: Celebração eucarística marca o Dia do Município e do santo padroeiro

Tarrafal, 15 Jan (Inforpress) – Uma eucaristia, presidida pelo cardeal Dom Arlindo Furtado, e co-celebrada por vários sacerdotes da diocese de Santiago, marcou o Dia do Município do Tarrafal de Santiago e do seu santo padroeiro Santo Amaro Abade.

O Dia do Município e santo padroeiro, que teve o seu pico com a celebração eucarística, que mais uma vez reuniu milhares de fiéis de todos os concelhos da ilha de Santiago e com uma presença forte de emigrantes, deu razão à intenção da autarquia de elevar as festividades de “Nhu Santo Amaro Abade” a Património Nacional.

A propósito, o presidente da Câmara Municipal de Tarrafal, José Nunes Soares, que considerou esta festa como sendo a “maior” de toda a ilha de Santiago, disse que a intenção não vai por em causa a celebração eucarística, até porque estão a fazer um trabalho articulado com a Paróquia, cujo projecto foi socializado com os devotos do santo.

Conforme disse esta é, igualmente, o desejo dos devotos daquele santo, ajuntando que acreditam que as festividades de “Nhu Santo Amaro Abade” serão classificadas a Património Nacional o “mais rapidamente possível”.

Em relação as festividades, o edil deu “nota positiva”, destacando o civismo que dominou durante os dias de festa, de convívio, de intercâmbios e de muitas actividades, que não teve registo de “nenhum incidente”.

Esse clima de tranquilidade, ao seu ver, faz com que a festa de “Nnu Santo Amaro Abade” ganhe cada vez “mais expressão” e mostra que a população do Tarrafal é hospitaleira, que sabe receber e tratar os visitantes.

Encontro com delegações calendarizado para esta terça-feira e uma gala desportiva aprazada para 20 de Janeiro são outras actividades enquadradas no âmbito das festividades.

Por seu turno, o cardeal Dom Arlindo Furtado que considerou “elevado” o número de pessoas na liturgia eucarística, por causa da fé, apelou a todos os fiéis a seguirem o exemplo de Santo Amaro Abade, que foi discípulo exemplo de Jesus, e colocou todo o seu serviço ao povo de Deus.

O chefe máximo da Igreja Católica em Cabo Verde aconselhou os féis a aceitarem a mensagem de Cristo, “que é sempre actual, com foco no amor, fraternidade, atenção e dedicação aos outros e sem egoísmo”.

Em relação à intenção do município em elevar as festividades de “Nhu Santo Amaro” a Património Nacional, disse que “se a nível nacional consideram que esta festa é importante, e é, por reunir muitas pessoas, e por ser algo de importante para o município e o país tanto melhor”.

Entretanto, advertiu que se há compatibilidade com a qualidade da professa religiosa “muito bem”, mas se é para “perturbar” que “não estão interessados”, até porque estão bem como está a celebração.

“Não estamos tanto interessados nas considerações e elevações, se isso vai trazer perturbações à celebração litúrgica de Santo Amaro Abade, porque para a Igreja o mais importante é a celebração da fé na seriedade e na paz”, sintetizou.

FM/CP

Inforpress/Fim

Gostar disto: Gosto Carregando...