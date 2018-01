Tarrafal: Festival de Música “Nhu Santo Amaro” 2018 arranca esta noite com Chando Graciosa Lejemea e Blacka em destaque

Tarrafal, 12 Jan (Inforpress) – O festival de música “Nhu Santo Amaro” 2018 arranca esta noite, no largo Baía Verde, com Chando Graciosa, Lejemea e Blacka como “artistas de peso” do cartaz do primeiro dia.

Para este festival, o culminar das festividades do Dia do Município e santo padroeiro Santo Amaro Abade, a organização espera a presença de milhares de visitantes, que deverão disfrutar de muita música e animação.

O ingresso é pago a 400 escudos nos dois primeiros dias e o terceiro e último dia será uma “oferta” da autarquia e parceiros para a população e os visitantes.

Durante os três dias de animação, o festival de música, que dá destaque aos artistas naturais do concelho residentes e na diáspora, promete bom espectáculo, com segurança garantida, conforme indicaram os promotores.

O palco e a vedação do espaço já estão na sua quase final de montagem e tudo vai estar pronto para o arranque aprazado para esta noite, às 22:00.

Para hoje estão previstas as actuação de Naytchy MG, Kldianropa, Enigma Jr., Delta Cultura, Manú de Tarrafal, Blacka, Chando Graciosa, Lejemea e Fidjus de Codé di Dona com o fenómeno “Cotxi Pó”.

Já no segundo dia, são chamados ao palco Nascente Nha Rubera, Rappers Consciente, The Profit, Mudjeris di Bom Speransa, BigZ Patronato, Elida Almeida, Djodje, Beto Dias e grupo Ferro e Gaita.

O terceiro e último dia do festival, que tem entrada gratuita, vão estar no palco Fidjus Santo Amaro, Mentis Krioulo, Princezito, Solange Cesarovna, Carlos G. Lopes, Mário Lúcio e o fenómeno Cotxi Pó.

FM/CP

Inforpress/Fim

