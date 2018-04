Tarrafal de São Nicolau: VI edição do “Sodade, Festival d´Morna” homenageia o músico Armando Ramos Cabral

Cidade da Praia, 13 Abr (Inforpress) – A VI edição do “Sodade, Festival d´Morna”, que acontece hoje e sábado, na localidade de Praia Branca, em Tarrafal de São Nicolau, homenageia o músico Armando Ramos Cabral.

A informação foi avançada hoje à Inforpress, através de um comunicado da Câmara Municipal do Tarrafal, dando conta que o certame arranca esta sexta-feira com conferências, seguido de uma serenata pelas ruas da cidade do Tarrafal, culminando no sábado com o festival de música.

Este ano, segundo a organização, a autarquia decidiu homenagear um dos filhos desta localidade, Armando Ramos Cabral, mais conhecido por Armando d´Pletche”, pelo facto de este ter sido um músico que tocou com Armando Zeferino Soares, autor da Morna “Sodade” e pelo grande contributo dado na morna e na cultura da ilha.

Sendo que o “Sodade, Festival d´Morna”, não é só um festival de música, o pelouro da Cultura realiza hoje uma conferência intitulada “Morna – Nós Identidade, Nós Património”, em parceria com o Instituto do Património Cultural.

Esta conferência, com a moderação do presidente da Câmara Municipal do Tarrafal, José Freitas de Brito, segundo a mesma fonte, tem como um dos oradores o historiador Lourenço Gomes que vai debruçar-se sobre o tema “A Morna: Das origens à sua salvaguarda como património Cultural e Imaterial”.

“A candidatura da Morna a património mundial: percurso e desafios” e “A morna como género e o seu próprio percurso enquanto músico”, são outros temas que vão ser debruçados por Sandra Mascarenhas técnica do IPC, e pelo músico Nhelas Spencer.

Entretanto, no sábado realiza-se o festival d´Morna que reúne no mesmo palco vários artistas de diferentes ilhas para prestigiar este género da música de Cabo Verde, desde Nhelas Spencer, Trio de São Nicolau composto por Tomás Delgado, Pedro Soares e Reis, do Sal Virgílio Duarte (Ti Gil), Christian Lopes e José “Djoy” Fortes.

Chico Serra, Arlindo Rodrigues, Rodji Monteiro, Joanita Fonseca, Albertino Évora, Suzete Montrond, Naty Martins e Edmir Varela, Lavinha Freire, Marly Soares Leontina Fortes, João Eugénio da Ribeira Brava e Djuta Gomes e Gute Matias Fajã são outros artistas convidados para este certame.

Os músicos estarão acompanhados pela banda composta por Adilson Rodrigues (violão), Luís Monteiro (teclado), António Silva “Katuk” (violão), Júlio Ramos (cavaquinho), Braz Soares (percussão), António Gomes (bateria) e Carlos Cabral (Viola Baixo).

Conforme a organização, tal como nas edições anteriores, o palco do festival será montado no Largo da Laja, ao lado da casa onde viveu o autor (material) da morna “Sodad d’ nha Terra Saninclau”, Armando Zeferino Soares.

Para além do Ministério da Cultura, o IPC, a Sucla e algumas câmaras municipais são também parceiros deste festival a CVMóvel, Enapor, Vivo Energy, Electra, Água d’Torno, Black, Residencial Alice, Residencial Natur, Auto Mais e RvStone.

