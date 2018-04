Tarifa social de energia eléctrica e água aprovada em CM beneficia 31 mil famílias e representa 77 mil contos no OE – Governo

Cidade da Praia, 12 Abr (Inforpress) – A tarifa social de energia eléctrica e água aprovada hoje em Conselho de Ministros beneficia à volta de 31 mil famílias e representa um impacto financeiro de 77 mil contos no Orçamento do Estado (OE).

A informação foi passada hoje pelo o ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Elísio Freire, numa conferência de imprensa sobre a sessão do Conselho de Ministros desta quinta-feira, tendo sublinhado na ocasião que as famílias beneficiadas serão os clientes sociais “economicamente vulneráveis”, famílias inscritas no cadastro social único, “com rendimento médio per capita inferior a seis meses de salário mínimo anuais”.

Conforme indicou o governante, elas vão ter um desconto de 30 por cento se o consumo for inferior ou igual a 30 kWh/mês, caso for um consumo de 30 a 60 kWh/mês terá um desconto de 20% e um consumo superior a 60 até 90 kWh/mês terá um desconto de 10% nas facturas exibidas.

“Esta medida era extremamente importante, porque faz com que o consumo de electricidade doméstica seja muito mais barato para as famílias mais vulneráveis, permita o acesso quase universal das famílias à electricidade e tem um efeito indutor da promoção da formalidade no consumo da energia eléctrica”, destacou o ministro.

Entretanto, sublinhou que apesar desta medida governamental, a entidade reguladora vai reforçar a fiscalização no sentido de as familiais terem acesso à rede pública de forma legal.

Segundo o ministro Elísio Freire, o financiamento desta medida, que tem um impacto a nível do Orçamento do Estado à volta de 77 mil contos, poderá ser via um fundo que será criado futuramente, via Orçamento do Estado ou via entidade reguladora.

Para isso, indicou, será elaborado uma portaria entre o Ministério das Fianças e o Ministério da Energia para se definir quem assumirá os custos dessa medida que deverá entrar em vigor 60 dias após a sua publicação.

O Governo aprovou ainda na sessão do CM desta semana, o projecto de decreto-lei que cria a tarifa social para prestação dos serviços de abastecimento de água que abarca cerca de 30 mil famílias que estão no primeiro escalão e permitirá o acesso universal a água para o consumo doméstico, permitindo também que as pessoas possam formalizar o seu consumo.

As famílias inscritas no cadastro social único com um rendimento médio anual per capita inferior a seis salários mínimo nacional terão um desconto de 30% quando o consumo doméstico for de até 3 m3 /mês.

Outra novidade saída do CM é a aprovação do projecto de decreto-lei que procede a criação da taxa de segurança marítima (TSM), que será cobrada aos navios nos portos de Cabo Verde, numa primeira fase pela Direcção-Geral da Economia Marítima, que também vai gerir um fundo que será criada para a segurança marítima, isso tendo em consideração o facto de o País ter vindo a registar ultimamente muitas acidentes a nível das embarcações.

“Esta taxa é para que Cabo Verde possa prestar um serviço de qualidade, já que queremos ser uma plataforma no atlântico médio, a nível do sistema de controlo do tráfico marítimo, a nível de sistema global de comunicação de socorro e de segurança marítima, a nível do sistema automático de identificação dos navios, na formação e capacitação e no sistema nacional de busca e salvamento”, apontou o ministro.

Contudo, o governante explicou que os valores de cada tipo de carga em cobrança ainda vão ser analisados, mas garantiu que “a taxa é zero” para os passageiros na circulação inter-ilhas.

Esta taxa também será regulamentada por uma portaria entre o Ministério das Finanças e o Ministério da Economia Marítima e entrará em funcionamento juntamente com o “rebalanceamento” das taxas portuárias, que são cobradas pela Enapor no sentido de que os custos finais sobre os clientes sejam ligeiros.

AM/FP

Inforpress/Fim