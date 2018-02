TACV conheceu melhores momentos na década de 90 e piores nas gestões de “Starling.merchants” e João Pereira Silva – Gil Évora

Cidade da Praia, 01 Fev (Inforpress) – O antigo responsável do planeamento e gestão comercial da TACV considera que a companhia de bandeira conheceu os seus “momentos de ouros” na década de 90 e os “anos negros” nas gestões de “Starling.merchants” e João Pereira Silva.

Gil Évora, quadro da TACV de 1989 a 1999, com formação de base em Economia e Transporte Aéreo, alegou esta tarde durante a audição na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre a Transportadora Aérea Cabo-verdiana (TACV) que a empresa teve o seu grande salto e melhor momento com a gestão de Alfredo Carvalho, nessa época.

Disse que essa foi a época da transformação da empresa que deixa de ser doméstica para tornar-se numa companhia internacional, argumentando que a companhia passou a voar para Estados Unidos da América, França, Holanda, Lisboa com aviões alugados a companhias como a LAM e a TAP.

Explica que dantes a TACV contava apenas com dois “HS velhos”, um ou dois aviões “Twin otters”, dois CASA e um Brasília, isto é, uma “diversificação de frota grande”, e que com a gestão de Alfredo Carvalho fez-se a melhoria da frota interna com os HS substituídos por novos aparelhos ATR, conservando os “Twin otters”, para os aeródromos da Brava e Mosteiros, face a pista de pequenas dimensões.

Especifica que a introdução dos aviões Brasília, que considera muito inadequado e que praticamente limitava a “voos VIP” e do CASA (ideal para pistas de dimensões reduzidas) estava relacionada com questões políticas que ultrapassavam a gestão da empresa, pelo que era difícil a sua gestão porquanto consumiam muito combustível.

Disse que após a entrada do Boeing no circuito da TACV em 1996, a empresa ganha uma dimensão totalmente diferente, pelo que se deixou de alugar os aviões às companhias estrangeiras, para escalar nos aeroportos de Paris, Amesterdão e Boston, e posteriormente para Espanha, Madrid, Valência, Alemanha e Bissau com uma parte comercial muito agressiva.

Acrescenta que com a aquisição de dois ATR-42 a companhia passou a explorar as linhas aéreas africanas, escalando os aeroportos de Banjul, Conacri, e aproveitar os “Direitos de Quinta Liberdade” para voar entre dois países diferentes, com voos entre a Guiné-Bissau/Senegal, Senegal/Guiné-Conacri e Guiné Conacri/Guiné-Bissau.

Gil Évora, que se define como um estudioso da aviação civil, afirma que foi a partir de 1997/98 que a empresa começou a ter resultados negativos, mas que eram efeitos facilmente admissíveis, face ao activo da empresa e o seu capital próprio.

Évora foi peremptório ao ressalvar que a gestão da empresa canadiana “Starling Marchants” em 2004/05 foi dos piores em todos a história da TACV, comparado apenas com a gerência de João Pereira Silva, nos últimos anos e que a administração desta empresa estrangeira foi o golpe definitivo para o afundamento dos TACV a tal ponto de tornar irrecuperável a empresa

Ainda nas suas alegações, Gil Évora salientou que sempre houve interessados na privatização da TACV, mas que a empresa sofreu muito com os efeitos das alternâncias políticas.

