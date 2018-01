TACV Cabo Verde Airlines retoma voos para Boston a partir de 15 de Janeiro

Cidade da Praia, 04 Jan (Inforpress) – A TACV – Cabo Verde Airlines anunciou hoje que vai retomar os voos Praia/Boston/Praia, às segundas e sextas feiras, a partir do dia 15 de Janeiro de 2018.

De acordo com um comunicado divulgado hoje pela companhia, a intenção é chegar aos cabo-verdianos na diáspora nos Estados Unidos da América (EUA), recuperando assim a rota praticada há mais de 30 anos, que tinha sido paralisada descontinuada em 2015.

A retoma de voos semanais para a cidade de Boston e Massachusetts será efectuada a partir da capital cabo-verdiana, garante a TACV.

Segundo nota de imprensa, os voos da cidade da Praia para Boston partirão todas as sextas-feiras, às 09h10, com chegada a Boston às 13h00.

Já os voos de Boston para a capital do país serão efectuadas às segundas feiras, às 8h30, com chegada a capital do país às 20h00.

Os voos, indica o comunicado, serão operados num avião B757 , de 160 lugares, na classe económica, e 22 lugares, na classe Comfort.

A classe Comfort, sublinha a nota de imprensa, é o mais recente upgrade da companhia aérea, sendo uma classe que oferece mais espaço e conforto aos passageiros, particularmente nos voos de e para Boston, que até então operavam apenas em classe económica.

“Com a abertura desta nova rota, a TACV – Cabo Verde Airlines procura assim dar resposta aos cabo-verdianos que vivem em Boston e facilitar as viagens entre as cidades. Queremos ser a solução para os cabo-verdianos e aqueles que querem visitar as ilhas”, esclarece Mário Chaves, o actual CEO da companhia.

A TACV – A Cabo Verde Airlines prevê ainda um reforço da frota para Março e novas rotas para mais mercados em 2018.

PC/JMV

Inforpress/Fim

Gostar disto: Gosto Carregando...