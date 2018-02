Supervisão de forma transversal ao sector farmacêutico constitui uma das prioridades da ARFA para 2018

Cidade da Praia, 02 Fev (Inforpress) – A supervisão de forma transversal ao sector farmacêutico, com enfoque para os produtos cosméticos e de higiene corporal, constitui uma das prioridades da Agência de Regulação e Supervisão dos Produtos Farmacêuticos e Alimentares (ARFA) para o ano de 2018.

“Há todo um trabalho que tem que se continuar na área da supervisão e que inclui centenas de operadores em todos os concelhos”, sublinhou a presidente da ARFA, Djamila Reis, em declarações à Inforpress.

A presidente da ARFA disse, igualmente, que na área alimentar, a ARFA pretende reforçar o funcionamento do observatório do mercado.

Na área da segurança sanitária dos alimentos, a prioridade, segundo Djamila Reis, vai para regulamentação dos suplementos alimentares e das bebidas, mas com enfoque grande na dinamização das actividades da supervisão e inspecção.

“Em relação a esta área para 2018 pretendemos dar continuidade ao trabalho de regulamentação que a ARFA tem feito através de propostas de diplomas”, adiantou a responsável.

Neste momento, está ainda em fase de tramitação e já submetida ao Parlamento a revisão da lei de base dos alimentos, informou Djamila Reis, que disse também que foi submetido junto do governo o diploma referente aos critérios microbiológicos a estabelecimentos de restauração.

Para o ano de 2018, a ARFA pretende também trabalhar os diplomas relativos às bebidas alcoólicas em geral e bebidas açucaradas.

“Já havia sido publicado o diploma referente ao grogue. E há também todo um trabalho feito para o queijo”, sublinhou a presidente da ARFA.

A responsável da ARFA disse ainda que há um outro “grande desafio” da instituição em relação a regulamentação dos suplementos alimentares, uma área que , segundo Djamila Reis, “ainda está com uma lacuna absoluta”.

“Outra área importante de regulamentação que a ARFA pretende dar uma atenção especial é o licenciamento sanitário como pré-requisito da actividade comercial e industrial de todos os operadores que manipulem alimentos”, afirmou.

A regulação para ter impacto implica uma aposta clara na comunicação, visando dar a conhecer os regulamentos, o novo enquadramento legal bem como realização de actividades de sensibilização, explicou.

Na área de segurança sanitária de alimentos, a ARFA vai dar continuidade à publicação do boletim, a produção e emissão de spots na rádio e na televisão, para conseguir passar informação aos operadores e consumidores sobre a legislação e as melhores práticas para manipulação e conservação de alimentos.

No que se refere à questão da regulação do sector farmacêutico e dos produtos farmacêuticos, Djamila Reis defendeu a necessidade de se regulamentar especificamente a questão de avaliação de beneficio/risco, da comunicação de crise e comunicação de uma maneira geral.

“Este ano, será também dada continuidade ao trabalho de regulamentação na área de biocidas de uso doméstico e do sector de medicamentos que exige uma actualização constante”, disse Djamila Reis.

Djamila Reis afirmou que todo o trabalho que a ARFA tem estado a desenvolver para a implementação do serviço de registo dos medicamentos, da sua autorização para serem introduzidos no mercado implicam uma revisão e uma actualização constante em relação aos regulamentos e as normas.

O funcionamento do Sistema Nacional de Farmacovigilância (SNF) de modo a torna-lo cada vez mais eficiente e participativa, a emissão de spots para explicar a importância de participação de todos neste serviço, são outras preocupações da ARFA para este ano.

Em relação às áreas de intervenção, Djamila Reis disse que a Agência irá continuar com a monitorização do abastecimento de produtos alimentares de primeira necessidade em todos os concelhos do país, para identificar possíveis oscilações ou problemas de aprovisionamento do mercado.

A compilação do trabalho de monitorização do abastecimento de produtos alimentares de primeira necessidade dos últimos anos, visando a publicação de um anuário pela Direcção da Segurança Alimentar da ARFA, o reforço da colaboração com os operadores, incluindo os novos do sector a nível do observatório do mercado, são entre outras acções a serem desencadeadas em 2018 pela ARFA.

