Sul-coreanos encontram-se com familiares na Coreia do Norte 65 anos depois

eul, 20 Ago (Inforpress) – Dezenas de idosos sul-coreanos atravessaram hoje a fronteira com a Coreia do Norte para encontrar-se com familiares dos quais estão separados desde a Guerra da Coreia (1950-53).

Os 89 participantes vão estar, até quarta-feira, cerca de 11 horas com familiares da Coreia do Norte, na estância de esqui do monte Kumgang, sob a supervisão de agentes norte-coreanos.

A iniciativa integra uma nova série de encontros de famílias separadas pela guerra e decorre no quadro da reaproximação entre Seul e Pyongyang, iniciada no princípio do ano.

A Guerra da Coreia separou milhões de pessoas e selou a divisão hermética da península.

As reuniões caracterizam-se pelas fortes emoções, uma vez que a maioria dos participantes têm já idades avançadas e anseiam por rever os seus familiares uma vez mais antes de morrer.

Lee Keum-seom, de 92 anos, disse esperar rever o filho. Ao fugir, durante a guerra, separou-se do marido e do filho de 4 anos. Só com a filha, apanhou um ‘ferry’ para o Sul. “Não sei o que sinto. Não sei se é real ou se estou a sonhar”, disse.

Norte e Sul continuam tecnicamente em guerra, uma vez que o conflito terminou com um armistício e sem a assinatura de um tratado de paz. As comunicações civis estão proibidas entre os dois lados.

Desde 2000, Seul e Pyongyang organizaram 20 séries de encontros de famílias divididas, sempre que se verificava uma melhoria das relações bilaterais. No entanto, 65 anos depois do armistício, o tempo é curto para os sobreviventes.

Inicialmente, 130 mil sul-coreanos eram candidatos a participar nos encontros. Uma imensa maioria já morreu e grande parte dos sobreviventes tem mais de 80 anos. Este ano, o mais velho tem 101 anos.

Alguns dos seleccionados, num processo aleatório, para o encontro deste ano desistiram ao saber que os familiares do outro lado da fronteira já tinham morrido.

Alguns participantes em encontros anteriores lamentaram as divergências ideológicas que os separam dos familiares, que terão sido escolhidos com base na sua lealdade ao regime.

As tentativas de Seul em convencer Pyongyang a aceitar reuniões mais frequentes têm saído frustradas, uma vez que a Coreia do Norte entende que estas são um importante activo nas negociações.

O país liderado por Kim Jong-un acredita ainda que a expansão das reuniões pode levar a que os norte-coreanos tenham noção do que se passa no exterior.

