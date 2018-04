Solange Cesarovna integra o corpo de júri do “Prémio Africano Miriam Makeba da Criatividade Artística”

Cidade da Praia, 14 Abr (Inforpress) – A presidente da Sociedade Cabo-verdiana de Música (SCM), Solange Cesarovna, desloca-se este Sábado, à Argélia para integrar o corpo de júri do “Prémio Africano Miriam Makeba da Criatividade Artística”, que se realiza nos dias 16 e 17 em Argel.

“Prémio Africano Miriam Makeba da Criatividade Artística”, vai a partir deste ano destacar anualmente, a 14 de Setembro, uma organização cultural africana ou uma personalidade do mundo da criação africana, que se distingue pelo seu engajamento na promoção da diversidade cultural da África e, simultaneamente, na protecção dos direitos do autor no mundo.

O galardão foi instituído no I Encontro dos Realizadores/Criadores na área da música e nos outros domínios das áreas artísticas, realizado em Argélia em 2017, evento que contou com o envolvimento de todas as entidades de gestão colectivas dos direitos do autor.

Em nota de imprensa a que a Inforpress teve acesso, Solange Cesarovna avançou que é convidada do ministro da Cultura argelino, também na qualidade de criadora/artista cabo-verdiana e o país, Cabo Verde, pelo que se sente honrosa por mais um contributo da própria Sociedade Cabo-verdiana da Música em defesa dos autores, não só de Cabo Verde, mas também a nível mundial.

A SCM, cita a mesma fonte, vai aproveitar o evento para partilhar os avanços conseguidos em Cabo Verde no campo de promoção cultural, musical e artística, para além de analisar os dossiês à volta das entidades e personalidades culturais.

Promovido pela Organização Nacional dos Direitos Autorais e Direitos Conexas em Argélia (ONDA), o evento se enquadra no âmbito de uma reunião que se realiza nos dias 16 e 17 em Argel.

O corpo do júri vai estar reunido, pela primeira vez, para o prémio “Prémio Africano Miriam Makeba da Criatividade Artística”, durante o congresso anual da Confederação Internacional das Sociedades de Autores e Compositores (CISAC), congénere da Sociedade Cabo-verdiana de Música.

Referenciada como grande activista pelos direitos humanos e contra o Apartheid, Miriam Makeba foi uma cantora sul-africana também conhecida como “Mama África” na sua terra natal.

Iniciou a carreira musical em grupos vocais nos anos de 1950, interpretando uma mistura de blues americano, tendo falecido em Novembro de 2008, aos 76 anos de idade, na Itália.

