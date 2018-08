Sistema de sinalização vai ser implementado para melhorar respostas às crianças com necessidades educativas especiais

Cidade da Praia, 21 Ago (Inforpress) – O Governo vai, no ano de 2018/19, implementar o sistema de sinalização de crianças com necessidades educativas especiais, com o objectivo de melhorar respostas às crianças especiais que estão no sistema educativo.

A proposta foi a apresentada hoje na reunião do Conselho do Ministério da Educação, que decorre na Cidade da Praia, e segundo a directora nacional de Educação, Sofia Figueiredo, o mesmo prevê uma série e instrumentos e orientações, visando a referenciação dessas crianças que serão alvos de um plano educativo individual.

“Essas crianças serão referenciadas e feito um diagnóstico relativamente às necessidades. Com as necessidades identificadas então as equipas multidisciplinares de apoio estarão em condições de elaborar um plano educativo individual”, explicou.

Conforme indicou, esse plano educativo será um instrumento importante para conseguir dar as respostas necessárias e adequadas, no quadro do sistema educativo a essas crianças.

“Nós estamos a falar de crianças com necessidades permanentes. As outras crianças, igualmente sinalizadas, porém, não tendo um quadro de necessidades permanente, serão igualmente respondidas através da equipa que dará o suporte necessário à escola e aos professores, no sentido de criarem soluções que melhorem o processo de ensino aprendizagem”, acrescentou.

Sofia Figueiredo frisou ainda que o sistema de sinalização é feito através de uma referenciação internacional, incluindo instrumentos desenhados e adaptados para o efeito.

Outra novidade tem a ver com a regulamentação da própria equipa multidisciplinar de apoio as essas crianças com necessidade educativas especiais.

Conforme a directora nacional de Educação, cada delegação dispõe de uma equipa que será alvo de uma formação para o reforço de competências no sentido de melhorarem respostas.

Ainda nesse quadro pensou-se também nas adaptações tecnológicas para melhorar o acompanhamento e respostas que serão dadas às crianças às famílias e de forma particular aos professores que recebem essas crianças.

“Como sabem, o nosso sistema educativo ele é inclusivo e essas crianças estão dentro da escola e precisam ser acolhidas e acompanhadas pelos colegas, pelos professores, pelo corpo directivo da escola e apoiadas sempre pelas equipas de apoio”, disse.

A directora nacional da educação acredita que a partir da implementação do sistema de sinalização vai ser possível fazer a estatística das crianças com necessidades especiais no sistema educativo, que actualmente não existe.

Sofia Figueiredo frisou que o objectivo das autoridades é de ter todas as crianças com necessidades educativas especiais integradas no sistema educativo.

MJB/JMV

Inforpress/fim