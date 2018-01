Sissoco Embaló exonerado do cargo de primeiro-ministro da Guiné-Bissau

Bissau, 16 Jan (Inforpress) – O Presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, exonerou hoje Umaro Sissoco Embaló do cargo de primeiro-ministro, anunciou a presidência guineense, citando um decreto presidencial.

O documento anuncia que José Mário Vaz aceitou o pedido de demissão apresentado por Sissoco Embaló, numa carta que este lhe endereçou no passado dia 12.

O decreto assinala ainda que está em curso no país um processo de diálogo com vista à procura de uma saída para a crise política, com o chefe do Estado a consultar regularmente as forças vivas da sociedade, contando com o apoio dos parceiros da África Ocidental.

Ainda não é conhecido o nome da figura que irá substituir Umaro Sissoco Embaló, que esteve no cargo de primeiro-ministro durante 15 meses.

Inforpress/Lusa

