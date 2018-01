Sinapol entende que deve ser a Direcção Nacional da Polícia a falar sobre o assalto à mão armada envolvendo um agente

Cidade da Praia, 03 Jan (Inforpress) – O presidente do Sindicato Nacional da Polícia escusou-se hoje a comentar o envolvimento de um agente no assalto à mão armada ocorrido na de delegação do BCN, na Boa Vista, remetendo os jornalistas à Direcção Nacional da Polícia.

“Quem tem competência para responder a esta pergunta é a Direcção Nacional da Polícia e não o sindicato”, afirmou José Barbosa, líder do Sinapol.

A Agência do Banco Cabo-verdiano de Negócios em Sal-Rei, na ilha da Boa Vista, foi assaltada na tarde do dia 29 de Dezembro, por três indivíduos encapuzados, munidos de uma arma de guerra, AKM.

Instado se não se devia começar a exigir um outro perfil para aqueles que vão ingressar na Polícia Nacional, respondeu que em várias sedes já defendeu a necessidade de haver um “forte investimento” à volta das qualidades daqueles que queiram servir a PN.

A sociedade civil, prossegue José Barbosa, quando acontece alguma coisa com a Polícia, como o da Boa Vista, cai por cima do Sinapol, esquecendo-se que “todos têm a responsabilidade de exigir do Governo para que haja um bom profissional e que este seja dignificado no seu salário”.

À pergunta se alguns assaltos praticados por agentes da PN tem a ver com o baixo salário, respondeu nesses termos: “Nada justifica isto”.

“Um polícia bem pago e dignificado no seu salário tem razão para trabalhar, estar bem com a sociedade e dar tudo de si”, indicou o líder do Sinapol.

Perguntado se os policiais voltarão a fazer greve, limitou-se a dizer que o sindicato “lutará com todas a forças que forem necessárias no sentido de defender e proteger os direitos da classe”.

“Não nos vamos intimidar com pronunciamentos, como disse o senhor José Manuel Vaz (líder da Confederação Cabo-verdiana dos Sindicatos Livres) nem do primeiro-ministro e de ninguém”, declarou o presidente do Sinapol.

De acordo com José Barbosa, falhadas as negociações, foram para negociar o serviço mínimo, mas que o Governo não esteve interessado.

“Todos nós assinámos o documento relativo ao serviço mínimo e só não o fez foi a assessora do senhor ministro (representante do Ministério da Administração Interna nas negociações), alegando que o carimbo estava em S. Vicente”, concluiu José Barbosa, acrescentando que no último encontro com o ministro Paulo Rocha, este “levantou-se da mesa e disse-nos que a greve não o iria afectar em nada”.

