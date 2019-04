SIACSA manifesta estranheza ao surgimento do SINTSEL e afirma que houve “estratégia montada” para sua criação

Cidade da Praia, 25 Abr (Inforpress) – O presidente do SIACSA estranhou hoje o surgimento do novo sindicato da segurança privada e diz que houve “estratégia montada” para a criação do SINTSEL e que os seus associados perceberão dessa “manobra perigosa” do líder do referido sindicato.

Gilberto Lima, presidente do Sindicato da Indústria Geral, Alimentação, Construção Civil, Agricultura e Serviços Afins (SIACSA), fez estas considerações em conferência de imprensa hoje, na Cidade da Praia, para apesentar o resultado das negociações entre o referido sindicato e o Governo, sobre a situação laboral dos vigilantes das empresas da segurança privada em Cabo Verde.

Para este sindicalista, houve estratégia para a criação do Sindicato Nacional de Agentes de Segurança Pública e Privada, Serviços, Agricultura, Comércio, Pesca e Afins (SINTSEL), frisando que esta situação acontece no momento que há uma confusão entre o SISCAP e a sua central sindical, a UNTC-CS.

“Estranhei a criação do novo sindicato, pois, essa pessoa nem é sindicalista, vê-se claro que houve uma estratégia montada porque este senhor trabalhava no SISCAP e de um momento para outro saiu do SISCAP, criou esse sindicato”, asseverou, lembrando que o SIACSA e o SISCAP começaram a trabalhar desde o princípio em prol do desenvolvimento das empresas de segurança.

O líder do SIACSA desvalorizou esta iniciativa reiterando que o seu sindicato irá continuar a trabalhar incansavelmente para a criação de melhores condições de vida dos vigilantes das empresas de segurança privada.

“Não me importo porque os vigilantes sabem quem sou, trabalho incansavelmente para defender os interesses dos trabalhadores cabo-verdianos, vou continuar a faze-lo. Os associados vão com certeza perceber dessa manobra perigosa que esse senhor quer fazer com a criação desse sindicato, tanto é que os estatutos ainda não saíram por causa de alguma ineficiência no documento”, referiu.

O Sindicato Nacional de Agentes de Segurança Pública e Privada, Serviços, Agricultura, Comércio, Pesca e Afins (SINTSEL), a ser filiado na UNTC-CS, elegeu no dia 23 de Abril como presidente, Manuel Barros, que prometeu luta na reivindicação dos direitos dos vigilantes.

O novo sindicato é composto por trabalhadores da segurança pública e privada, agricultura, comércio e pesca, um grupo, segundo o presidente eleito, que “combina experiência com o compromisso de fazer melhor para o bem da classe”.

Durante o seu mandato, Manuel Barros compromete-se “a tudo fazer” para resolver os problemas da classe e, por isso, disse esperar que os cerca de 5 mil vigilantes existentes no país se associem à SINTSEL.

Por seu turno, a secretária-geral da UNTC-CS, Joaquina Almeida, congratulou-se com a criação do SINTSEL, afirmando que “não há nenhuma incompatibilidade” quando os trabalhadores decidem pela criação de um sindicato e que podem, inclusive, criar organizações sindicais do mesmo sector.

CM/FP

Inforpress/Fim