Segurança Alimentar: Workshop recomenda instalação de serviço de vigilância de doenças transmitidas por alimentos

Cidade da Praia, 12 Abr (Inforpress) – O 2º Workshop “Desafios Actuais da Avaliação de Risco em Segurança Sanitária de Alimentos”, recomendou hoje a instalação de um serviço de vigilância de doenças transmitidas por alimentos e melhor articulação entre os intervenientes que lidam com o sector.

Estas recomendações saíram do 2º Workshop “Desafios Actuais da Avaliação de Risco em Segurança Sanitária de Alimentos”, que fez reunir durante três dias na Cidade da Praia (10 a 12 de Abril), representantes dos países africanos de língua portuguesa (PALOP), Brasil, Portugal, Croácia e Alemanha para análise de questões ligadas à preparação de crise e avaliação do risco.

O encontro, promovido pela Agência de Regulação e Supervisão de Produtos Farmacêuticos e Alimentares (ARFA), concluiu que deve haver sempre uma preparação prévia de gestão de crises, onde todos os países têm e ter procedimentos instalados para saber em caso de crise, quais são as instituições a agir e os procedimentos a seguir.

O evento recomendou a instalação de um serviço de vigilância de doenças transmitidas por alimentos, com sistema de colheita de dados de modo a que todos os países tenham um sistema de vigilância e uma plataforma de comunicação entre os vários sistemas.

Propôs ainda uma melhor articulação entre os vários intervenientes, porquanto, refere, são áreas que requer o engajamento do regulador, da inspecção, do Ministério da Saúde, da Agricultura e do instituto nacional da saúde pública.

O workshop defendeu ainda a necessidade de estruturação dos tratamentos de surtos, ou seja, a caracterização e identificação do agente que provocou o surto e saber de facto o que esteve na origem do mesmo.

Para a presidente do conselho de administração da ARFA, Carla Djamila Reis, ao caracterizar o surto, as estruturas estão em condições de fazer a avaliação e gestão do risco, avaliar as medidas necessárias e transmiti-las às populações de forma clara e transparente para que não haja pânico.

Por outro lado, disse que com a realização deste workshop em Cabo Verde, demonstra que o trabalho desenvolvido nesta área no País atingiu os seus resultados preconizados e que agora é dar seguimento com as recomendações e com um plano de actividade firme.

A cerimónia de encerramento foi copresidida pelo secretário de Estado adjunto do Comércio de Portugal, inspector geral da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica de Portugal (ASAE), o presidente do Instituto Federal de Avaliação de Riscos (Alemanha) BfR e pelo secretário de Estado das Finanças de Cabo Verde.

Promovido pela Agência de Regulação e Supervisão de Produtos Farmacêuticos e Alimentares (ARFA), o encontro contou com a parceria das Autoridade de Segurança Alimentar e Económica de Portugal (ASAE) e o Instituto Federal de Avaliação de Riscos da Alemanha (BfR).

