Sede de partido da oposição na Guiné-Equatorial cercada por militares

Malabo, 28 Dez (Inforpress) – A sede do partido Cidadãos para a Inovação na Guiné Equatorial (oposição) foi hoje cercada por mais de 200 militares, que estão a deter militantes nas ruas, adiantou à Lusa um dos coordenadores do partido, que se encontra dentro do edifício.

Num contacto telefónico com a agência Lusa a partir de Malabo, Mariano Ona relatou que a sede do partido Cidadãos para a Inovação (CI) foi cercada pelas 13:00 horas locais (mesma hora em Lisboa) por cerca de duas centenas de militares “vestidos com equipamento anti-distúrbios, com a cara coberta e com espingardas automáticas de assalto”, apoiados “por viaturas blindadas”.

“Cortaram a rua de acesso à sede e estão a deter os militantes do partido que encontram pelas ruas”, contou Mariano Ona, acrescentando que as tropas governamentais “não indicam a razão” para as detenções, apenas “alegam ter ordens superiores” para fazê-lo.

No total, estimou Ona, terão sido detidos mais de 120 militantes do partido.

No interior da sede do partido – que impugnou as eleições parlamentares de Novembro – estão vários dos seus dirigentes máximos, incluindo Mariano Ona e o líder do Cidadãos, Gabriel Nse Obiang Obono.

“Temos receio de que eles [os militares] estejam à espera que anoiteça para entrarem na sede e deterem o líder do partido”, relatou Ona.

O coordenador do Cidadãos disse ainda que não tem relato de que outros partidos da oposição estejam a ser alvo do mesmo tipo de acções por parte das autoridades.

“Este é o único. Desde que impugnámos as eleições que eles têm vindo a exercer este tipo de pressão”, disse.

As eleições parlamentares de 12 de Novembro foram ganhas, sem surpresa, pelo partido actualmente no poder, o Partido Democrático da Guiné-Equatorial, que conquistou 149 dos 150 lugares nas duas câmaras do Congresso. Foi eleito um único deputado entre os partidos da oposição, do Cidadãos pela Inovação.

A sede do partido é uma vivenda com muros altos na periferia de Malabo, numa zona degradada da capital, à qual se pode aceder apenas por uma rua, agora cortada pelos militares.

O Partido Democrático da Guiné-Equatorial é liderado por Teodoro Obiang, Presidente da Guiné Equatorial desde 1979. O seu Governo tem vindo a ser acusado por várias organizações da sociedade civil de constantes violações dos direitos humanos e perseguição a políticos da oposição.

.

Lusa/Fim

Gostar disto: Gosto Carregando...