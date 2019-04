Secretária-geral da UNTC-CS congratula-se com a criação do SINTSEL

Cidade da Praia, 24 Abr (Inforpress) – A secretária-geral da UNTC-CS, Joaquina Almeida, congratulou-se hoje com a criação do Sindicato Nacional de Agentes de Segurança Pública e Privada, Serviços, Agricultura, Comércio, Pesca e Afins (SINTSEL).

“A central sindical congratula-se coma criação de sindicatos porque demonstram que os trabalhadores estão conscientes dos seus direitos”, notou Joaquina de Almeida, à margem da conferência de imprensa para esclarecer sobre a suspensão de quatro sindicados com quotas em atraso, decisão saída da reunião da Comissão Permanente do dia 21 de Março.

A responsável esclareceu que “não há nenhuma incompatibilidade” quando os trabalhadores decidem pela criação de um sindicato e que pode inclusive criar organizações sindicais do mesmo sector.

No entanto, esclareceu que na estrutura das organizações sindicais existem as federações, que são conjuntos de sindicatos do mesmo sector,

O SINTSEL, filiado na UNTC-CS, foi formalizado hoje, com a eleição de Manuel de Barros como presidente

O novo sindicato criado é composto por trabalhadores da segurança pública e privada, agricultura, comércio e pesca.

