Secretária de Estado Edna Oliveira incita jovens a estarem na política de forma autônoma  e responsável

Cidade da Praia, 09 Fev (Inforpress) – A secretária de Estado-Adjunta para Modernização Administrativa, Edna Oliveira, apelou hoje os jovens a estarem na política de forma “independente, consciente e responsável”.

A governante que foi convidada da Juventude para Democracia (JpD) para ser um dos oradores na conferência sobre “a Política na era da Globalização: o que se espera da juventude?” disse que para estar na política os jovens não têm de pertencer um partido e agir de acordo com a cor partidária.

“O jovem tem de ter um papel diferente, opinar, assumir posições de forma autónoma. Não é porque eu hoje estou no cargo de secretária de Estado que vou deixar de defender os meus valores enquanto pessoa, enquanto ser humano e enquanto pessoa que está na política”, disse.

Edna Oliveira acredita que a fraca participação dos jovens da política tem a ver com o desinteresse e o desencanto, mas também com a confusão que as pessoas fazem entre estar na política e estar nos partidos.

“As pessoas para estarem na política têm de ouvir tem de analisar e tem de analisar todas as propostas, isto que é mais importante”, disse perante uma plateia de jovens.

A conferencia que teve como palco a Livraria Pedro Cardoso, na Cidade da Praia, teve ainda como oradores o ministro da Cultura e das Industrias Criativas, Abraão Vicente, e o economista Gilson Pina.

Segundo o presidente da JpD, Euclides Silva, com este evento a organização pretendeu debater de forma descomplexada a forma de fazer política nos dias hoje, num mundo cada vez mais globalizado e sem fronteiras.

“Temos assistido nalgumas paragens o ressurgimento de movimentos nacionalistas/separatista que querem travar este processo. Com esta conferência, também, queremos dar o nosso modesto contributo contra a localização da política e o isolamento que alguns querem sugerir”, explicou.

Na sua opinião, para vencer os desafios actuais é fundamental formar jovens globais, descomplexados e capaz de servir a sua comunidade com coragem, paixão e honestidade.

