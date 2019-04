Saúde: Arlindo do Rosário elogia cobertura nacional de vacinação e alerta o país a ter sempre em atenção a situação regional (c/áudio)

Cidade da Praia, 22 Abr (Inforpress) – O ministro da Saúde e da Segurança Social, Arlindo do Rosário , disse hoje que, apesar da situação vacinal em Cabo Verde ser elevada, é preciso que o país tenha sempre em consideração e atenção o que acontece a nível regional.

“Cabo Verde, a nível nacional, tem uma excelente cobertura vacinal, em todas as vacinas, e a nossa taxa ronda os 97%, mas estamos situados na sub-região africana, onde a cobertura vacinal não é tão alta quanto ao arquipélago, pelo que devemos estar sempre atentos”, afirmou.

Arlindo do Rosário fez essas considerações em declarações à imprensa, à margem da cerimónia de abertura da Semana Africana de Vacinação (SAV), que aconteceu esta manhã, no concelho da Ribeira Grande de Santiago e que decorre até 28 de Abril.

O governante lembrou que, neste momento, em vários países que já tinham declarado a eliminação de determinadas doenças preveníveis pela vacinação, particularmente Estados Unidos de América, está a acontecer um surto da epidemia de sarampo, defendendo que Cabo Verde deve entender que, para além do esforço do sector da Saúde, a participação da população é fundamental.

“Muito do que conseguimos no que diz respeito à eliminação de determinadas doenças preveníeis pela vacinação, assim como a mortalidade infantil, deve-se à excelente cobertura vacinal do país”, confirmou.

Questionado se o arquipélago vai introduzir novos tipos de vacinação na calendarização nacional, Arlindo do Rosário disse que não e lembrou que desde de 2015 tem-se vindo a introduzir novas vacinas, exemplificando com a vacina injectável para o pólio.

Neste particular, recordou que o custo de vacinação não é suportado pelo governo já que o arquipélago não faz parte do grupo da Aliança Mundial para Vacina.

“O que queremos, apesar de não ser 100%, é ter em conta que nem todas as vacinas são eficazes, pelo que há necessidade de se fazer periodicamente campanhas de reforço de vacinação”, ajuntou, sublinhando, por outro lado, que os serviços de saúde estão organizados de forma a garantir o acesso e vacinação a todos.

Para o representante da Organização Mundial da Saúde (OMS) em Cabo Verde, Mariano Salazar Castellon, o arquipélago, a nível de vacinação, não tem muitas preocupações, visto que a sua taxa de cobertura nacional é “muito elevada”.

“Cabo Verde está fazendo o que se deve fazer, tem um programa de cobertura de vacinação muito boa, o indicador de vacinas completas é alto e a população segue bem as campanhas e a vacinação”, disse.

Conforme o representante da OMS, a preocupação da organização não é com o arquipélago, mas sim com os outros países da sub-região africana, que não possuem condições como as de Cabo Verde e que, neste momento, podem ser alvo de epidemias antes erradicadas.

Lembrou que, neste momento, os Estados Unidos da América, um país que já tinha erradicado o sarampo, estão a deparar com um surto que, segundo ele, pode ser devido à baixa cobertura de vacinação e dispersão de algumas regiões a nível geográfico.

“Não é uma situação perigosa para Cabo Verde, mas as autoridades devem estar atentas em relação a esta crise mundial. Aliás, a nível da África, no que tange ao programa de vacinação e coberturas alcançadas, Cabo Verde é um modelo e nós da OMS temos orgulho disso”, destacou.

Já o representante da UNICEF considerou a taxa de Cabo Verde como “invejável e encorajadora” a nível do continente, pelo que admitiu que muitos países da sub-região, no quadro da cooperação sul/sul, têm muito a aprender com o arquipélago nesta matéria.

No que tange à vacinação, é de opinião que a sensibilização no país deve continuar, assim como a cooperação entre a UNICEF e o Governo cabo-verdiano.

A nível da África, adiantou que as doenças que mais preocupam a UNICEF são a poliomielite, uma enfermidade já erradicada em Cabo Verde, assim como a cólera.

A Semana Africana da Vacinação (SAV) 2019 evidencia o tema “Todos Protegidos: As Vacinas Funcionam”, apela a uma maior acção conjunta relativamente à vacinação na Região Africana da OMS, realçando as contribuições que todos podem fazer neste esforço.

A nível nacional e regional, a Semana Africana da Vacinação apela aos governos, aos deputados e à sociedade civil para manterem a vacinação no topo da sua agenda política e para traduzirem compromissos políticos louváveis, como a Declaração de Adis Abeba sobre Vacinação e os seus 10 compromissos, em acções concretas.

Levada a cabo anualmente desde 2011, a iniciativa já fez com que a nível de África 20 países alcançassem 90% de cobertura nacional de vacinação, 14 países estão perto de alcançar a marca dos 90% e 13 países estão abaixo dos 80%.





