Sara Alhinho apresenta exposição fotográfica “Mosaico de Sentimentos” na Cidade da Praia

Cidade da Praia, 08 Jan (Inforpress) – A artista Sara Alhinho e o fotógrafo Clément Burelle apresentam hoje, na Cidade da Praia, uma exposição fotográfica denominada “Mosaico de Sentimentos”, que retrata “um olhar musical e fotográfico” sobre a identidade cabo-verdiana.

À Inforpress, Sara Alhinho disse que se trata de um projecto composto por 11 fotografias realizadas em Cabo Verde, em que integra música, vídeo e fotografia.

A ideia é torna-la numa exposição itinerante e leva-la aos países da diáspora cabo-verdiana e não só, segundo Sara Alhinho, com o intuito de promover Cabo Verde como um país de várias culturas e identidades.

Informou que “brevemente”, a exposição vai ser apresentada em Lisboa, Portugal.

O projecto “Mosaico de Sentimentos” é fruto da “magia” dos encontros e da interacção da artista cabo-verdiana e do fotografo francês, que trabalhou na realização do videoclip do tema “Mosaico” e visa trazer para o público “a matriz única da própria identidade cabo-verdiana, povo que dos encontros se fez plural e global”.

“Durante a realização do videoclip foi utilizado como base, a fotografia de pessoas, partindo do princípio que o elemento identitário mais representativo de Cabo Verde é o próprio cabo-verdiano, cuja essência se tentou captar através das emoções e dos sentimentos que estes deixaram transparecer”, explicou Sara Alhinho, sublinhando que deste projectos surgiram 11 fotografias com expressões espontâneas sobre a identidade cabo-verdiana.

Esse processo, de acordo com a artista, consistiu em captar imagens livres de diferentes pessoas encontradas na rua de forma casual, em fotografias de forma espontânea no seu dia a dia e que eles próprios se auto-retratassem através da pose, expressão, da posição do dispositivo fotográfico, dos recursos e da técnica utilizada.

Mosaico é o tema do primeiro álbum a solo da artista, lançado em 2013, que retrata e convida a uma reflexão sobre a identidade, temática cuja actualidade e realidade se tem encarregado de provar ser tão útil quanto oportuna.

A exposição é promovida pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, através do Palácio da Cultura Ildo Lobo (PCIL) e estará patente ao público de até sexta-feira, 12 deste mês.

