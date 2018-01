São Vicente/Literatura: João Branco conversou com 33 artistas e publica livro Dôs

Mindelo, 31 Jan (Inforpress) – João Guedes Branco conversou com 33 artistas, músicos, poetas, escritores e arquitectos, em 2010 e 2011, e agora, em 2018, publicou em livro, a que chamou Dôs, o resultado dos bate-papos informais com seus interlocutores.

João Branco, conhecido homem mindelense do teatro, afirma que nem sequer pretendeu escrever um livro, que apenas conversou informalmente com 33 artistas, a começar, por ordem alfabética, por Abraão Vicente, por sinal agora ministro da Cultura, e a terminar, nem o autor sabe ao certo, com Vlu, Voginha ou Vasco Martins, músico qualquer deles.

Certo, certo é ser este o quarto livro de João Branco, depois de Nação Teatro, Crónicas Desaforadas e Palco 50, para falar da vida e da arte, da poesia, da literatura, da música, da arquitectura, do teatro, com mulheres e homens de gerações diferentes.

Dôs, conversas sobre a vida e a arte, com foto de capa de Hélder Paz Monteiro, foi apresentado no Mindelo nesta terça-feira.

