São Vicente/Futebol: Mindelense vence Batuque (1-0) e passa a liderar campeonato

Mindelo, 04 Fev (Inforpress) – O Clube Sportivo Mindelense derrotou hoje o Batuque por 1-0 e assumiu, juntamente com o FC Derby, com os mesmos 14 pontos, a liderança do campeonato, remetendo o Batuque, anterior líder isolado, para o terceiro lugar.

Em jogo da sexta e penúltima jornada da primeira volta, o resultado magro de 1-0 não espelha a superioridade evidenciada pelo Mindelense ao longo dos 90 minutos, a julgar pelo número de ocasiões de golos criadas e desperdiçadas.

O único golo do jogo surgiu ao 36 minutos da etapa complementar, quando o defesa Toi Adão, na sequência de um canto, aproveitou um ressalto na pequena área do Batuque para facturar e dar os três pontos aos encarnados.

Com este resultado, o Mindelense assume a liderança do campeonato da 1ª divisão, juntamente com o FC Derby que, por seu lado, na mesma jornada, venceu a Académica do Mindelo por 1-0, somando agora as duas equipas os mesmos 14 pontos, contra os 13 do Batuque.

Nos outros jogos da 6ª jornada, Farense derrotou o Ribeira Bote por 2-1, ao passou que Salamansa levou a melhor sobre o Castilho, com uma vitória clara de 4-2.

Quadro completo dos resultados da 6ª jornada:

Derby 1, Académica 0; Farense 2, Ribeira Bote 1; Batuque 0, Mindelense 1 e Salamansa, 4 Castilho 2.

Na classificação, disputadas as primeiras seis jornadas, Mindelense e Derby lideram com os mesmos 14 pontos, seguidos do Batuque, com 13 pontos,

Castilho tem nove pontos, Salamansa, oito pontos, Farense, cinco, Académica, três pontos e Ribeira Bote com apenas um ponto.

A próxima jornada, a sétima e última jornada da 1ª volta, reserva o seguinte quadro de jogos:

Castilho – Batuque, Mindelense – Derby, Ribeira Bote – Salamansa e Académica – Farense.

