São Vicente/Futebol: Jornada cinco rende vitórias aos quatro primeiros classificados – Batuque mantém-se líder isolado   

Mindelo, 28 Jan (Inforpress) – As quatro equipas melhores classificadas do campeonato de São Vicente – Batuque, Derby, Mindelense e Castilho – triunfaram nos respectivos jogos da 5ª jornada, por isso o Batuque mantém-se como líder isolado, agora com 13 pontos.

Com efeito, no jogo que encerrou a jornada, na tarde de hoje, o Batuque derrotou a Académica do Mindelo por 4-2, depois de estar a ganhar por 3-0.

O Mindelense, por seu lado, garantiu os três pontos frente ao Salamansa pela margem mínima de 1-0, ao passo que o Derby derrotou o Ribeira Bote por 3-1.

A outra vitória da jornada pertence ao Castilho que levou a melhor ante o Farense por 2-0.

Quadro completo dos resultados da 5ª jornada: Castilho 2 Farense 0, Mindelense 1 Salamansa 0, Ribeira Bote 1 Derby 3 e Académica 2 Batuque 4.

Na classificação, o Batuque segue como líder isolado com 13 pontos, seguido do Mindelense e do Derby com os mesmos 11 pontos, Castilho, nove pontos, Salamansa, cinco pontos, Académica, três pontos, Farense, dois pontos e Ribeira Bote com apenas um ponto.

A próxima jornada, a sexta e penúltima da primeira volta, a disputar-se no próximo fim-de-semana, tem o seguinte quadro de jogos:

Sábado, 03 de Fevereiro, Derby – Académica (14:00) e Farense – Ribeira Bote (16:00)

Domingo, 04 de Fevereiro, Batuque – Mindelense (14:00) e Salamansa – Castilho.

