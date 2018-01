São Vicente/Futebol: Campeonato regressa este fim-de-semana após paragem de 20 dias

Mindelo, 05 Jan (Inforpress) – As equipas da Académica do Mindelo e do Castilho inauguram este sábado a 3ª jornada do campeonato de São Vicente da 1ª divisão, após paragem de 20 dias devido às festividades de Natal e Fim de Ano.

O jogo principia às 14:00 entre as duas formações que ocupam, respectivamente, o quarto e o quinto lugares da tabela classificativa, com os mesmos três pontos, disputadas as duas primeiras jornadas da prova.

A Académica do Mindelo conserva por ora o quarto lugar, pois, embora tenha o mesmo registo pontual do Castilho, três pontos cada, leva vantagem de um golo positivo na diferença de marcados (dois) e sofridos (um), enquanto o Castilho tem diferença nula, ou seja, já apontou quatro golos e sofreu o mesmo número.

No restante tudo igual entre as duas formações, pois ambas averbaram uma vitória e uma derrota cada nos dois jogos que já disputaram.

No segundo jogo da tarde de sábado, previsto para se iniciar às 16:00, o líder isolado, Mindelense, seis pontos, recebe o último da tablea classificativa, o Ribeira Bote.

Com efeito, a equipa encarnada soma por vitórias as partidas que já disputou, e é a única nesta condição, marcou três golos e sofreu um, ao passo que o Ribeira Bote, no sentido inverso, soma duas derrotas em dois jogos, dois golos marcados e cinco sofridos, portanto, ainda não pontuou.

A jornada três da primeira volta prossegue no domingo, 07, com o jogo Derby – Salamansa, às 14:00, sendo que os azuis e brancos ocupam a segunda posição na tabela classificativa, com quatro pontos, frutos de uma vitória e um empate, ao passo que Salamansa é sexto com apenas um ponto (uma derrota e um empate).

Cabe às formações do Farense e do Batuque encerrar a jornada, às 16:00 de domingo, jogo entre o terceiro, Batuque, quatro pontos, uma vitória e um empate, e o sétimo da tabela, Farense, com um ponto, uma derrota e um empate.

Quadro completo dos jogos da 3ª jornada da 1ª volta:

Sábado, 06, Académica – Castilho (14:00) e Mindelense – Ribeira Bote (16:00);

Domingo, 07, Derby – Salamansa (14:00) e Farense – Batuque (16:00).

Na classificação, à partida para a 3ª jornada, o Mindelense é líder isolado com seis pontos, seguido de Derby e Batuque com os mesmos quatro pontos.

Na quarta posição encontra-se a Académica, com três, os mesmos do Castilho, quinto da tabela, sexto lugar é do Salamansa com um ponto e, também com um ponto, o Farense, que é sétimo.

Ribeira Bote é o último classificado e que ainda não pontuou.

AA/ZS

Inforpress/Fim

Gostar disto: Gosto Carregando...