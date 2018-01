São Vicente/Futebol: Batuque vence Farense (1-0) e cola-se ao Mindelense na liderança

Mindelo, 07 Jan (Inforpress) – O Batuque foi a equipa, das quatro primeiras classificadas, que melhor resultado alcançou na 3ª jornada do campeonato de futebol da 1ª divisão, vitória de 1-0 ante o Farense, e colou-se ao Mindelense na liderança da prova.

Com feito, nos jogos que envolveram os mais directos candidatos ao título, o Mindelense empatou a zero com o Ribeira Bote, o Derby empatou a um golo com o Salamansa e a Académica foi derrotada pelo Castilho por 2-0.

Quadro completo dos resultados da 3ª jornada:

Académica 0 Castilho 2, Mindelense 0 Ribeira Bote 0, Derby 1 Salamansa 1 e Farense 0 Batuque 1 .

Conjugados resultados e pontos, na classificação agora lideram Batuque e Mindelense, com os mesmos sete pontos, seguidos de Castilho, com seis pontos, Derby com cinco pontos, Académica três pontos, Salamansa, dois pontos, e Farense e Ribeira Bote ambos com um ponto.

A próxima jornada, a 4ª, engloba os seguintes jogos:

Batuqu – Ribeira Bote, Salamansa – Académica, Farense – Mindelense e Derby – Castilho.

