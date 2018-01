São Vicente/Dia do Município: Primeiro-ministro preside à sessão solene e anuncia realizações para breve

Mindelo, 22 Jan (Inforpress) – O primeiro-ministro voltou hoje a anunciar para a ilha de São Vicente várias realizações, designadamente a requalificação da estrada Baía das Gatas, o terminal de cruzeiros e o restauro do Palácio do Povo e do Centro de Artesanato.

Momentos depois de inaugurar a instalação, no Mindelo, do Ministério da Economia Marítima, na ilha que cumpre hoje 556 anos da sua descoberta, Ulisses Correia e Silva presidiu, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, à tradicional sessão solene comemorativa do Dia de São Vicente e do padroeiro da ilha.

Apresentando-se como homem de “convicções fortes”, o chefe do Governo afirmou estarem criadas “todas as condições” para fazer desenvolver a ilha e garantir a “felicidade para as pessoas”, sendo para tal preciso dinamizar a economia para criar riqueza e desenvolvimento, tomando sempre como “prioridade absoluta o emprego, o rendimento e a inclusão social”.

Discursando para um salão nobre apinhado, destacando-se na audiência, designadamente, o ministro da Economia Marítima, José Gonçalves, o secretário de Estado-Adjunto da Economia Marítima, Paulo Veiga, e o presidente da Câmara Municipal de Oeiras (Portugal), geminada com São Vicente, Isaltino Morais, Ulisses Correia e Silva apelou para uma “atitude positiva” em relação ao desenvolvimento da ilha e do país e para a necessidade de “aumentar a auto-estima” para ultrapassar a “fase de descrença”.

Como outras realizações previstas para breve, o primeiro-ministro aludiu a uma nova maternidade e a um centro de hemodiálise para o Hospital Baptista de Sousa, à adaptação do Estádio Adérito Sena para acolher competições internacionais e à introdução do sistema de videovigilância no Mindelo, ainda este ano, para alargar a segurança de pessoas e bens.

