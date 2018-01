São Vicente/Dia do Município: Presidente da câmara homenageou história e gentes da ilha

Mindelo, 22 Jan (Inforpress) – Augusto Neves homenageou hoje, Dia do Município, a história da ilha e as suas gentes, manifestando orgulho pelo desempenho do “mundo empresarial, do mundo académico e do mundo da política”, sem esquecer os emigrantes espalhados pelo mundo.

O presidente da Câmara Municipal de São Vicente disse acreditar que se vai conseguir “concretizar projecto ambiciosos”, adoptando “rigor na gestão dos parcos recursos”.

“A situação vai melhorar, isto é claro”, afirmou o autarca, indicando haver já “menos pessoas a procurar emprego” e acusando uma “criminalidade a baixar”, graças à “mudança de paradigma deste Governo”, do MpD, seu partido.

Referindo-se a projectos “estruturantes” previstos para São Vicente, Augusto Neves garantiu que o município está no “bom caminho”, mas lembrando-se da descrença da juventude à procura de emprego, endereçou-lhes uma “palavra de alento e confiança” no futuro.

