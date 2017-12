São Vicente/Carnaval: Vindos do Oriente inaugura sede que põe à disposição de todos os grupos

Mindelo, 23 Dez (Inforpress) – O grupo Carnavalesco Vindos do Oriente inaugurou, ao início da noite de hoje, no Mindelo, a sua sede que, segundo Josina Freitas, está a disposição de todos os grupos para que seja “a casa do Carnaval” do Mindelo.

Trata-se, segundo a mesma fonte, de um espaço, localizado no centro do Mindelo, que o grupo aproveita para montar uma “espécie de museu” com peças utilizadas em desfile passados, como alegorias, andores e trajes e, ao mesmo, tempo, de convívio “entre gente do Carnaval”.

“Sabemos que o sonho de todos os grupos é ter a sua sede, mas sabemos também que é dificil, mas enquando cada grupo não tem o seu peço que considerem a sede do Vindos do Oriente a casa de todos”, concretizou a responsável do grupos Vindos do Oriente.

Ademais, acrescentou, a sede vai servir ainda para o grupo angariar fundos ao longo do ano para o desfile do Carnaval.

A ocasião foi aproveitada para a aprensentação do tema e da música com que o Vindos do Oriente vaio apresentar-se no dia 13 de Fevereiro, dia do Carnaval, na Rua de Lisboa.

O tema, da autoria de Manu Rasta, em concertação com o brasileiro Cláudio Miranda, é “Mãe África o Berço da Humanidade”, ou seja, segundo Josina Freitas, África trabalhada com todo o seu poder.

A música, da autoria da dupla João Carlos/Anísio, é “Ariah África Ariah” e os ensaios começam no dia 13 de Janeiro de 2018, com trio, bateria, foliões e surpresas, segundo a mesma fonte.

Por outro lado, tanto quanto apurou a Inforpress, os quatro grupos que participam no concurso de terça-feira do Carnaval do Mindelo, mais a Escola de Samba Tropical, que desfila na segunda-feira, apresentam no dia 12 de Janeiro de 2018, em conjunto, enredo, músicas, mestre-sala e porta-bandeira.

Trata-se de uma iniciativa, a primeira do género, que junta Monte Sossego, Flores do Mindelo, Cruzeiros do Norte e Vindos do Oriente num mesmo palco, num dos hotéis do Mindelo, para exibirem o que de melhor irão oferecer ao público no desfile de terça-feira, 13 de Fevereiro de 2018.

