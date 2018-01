São Vicente/Carnaval: Aumenta largamente oferta de assentos para espectadores do desfile

Mindelo, 26 Jan (Inforpress) – Uma empresa de iluminação mindelense está a montar na Praça Nova, o principal jardim da cidade do Mindelo, bancadas com largas centenas de assentos para espectadores do desfile carnavalesco de terça-feira do Entrudo, dia 13 de Fevereiro.

A empresa promotora da iniciativa, segundo informações que esta agência de notícias colheu no local, chama-se Faísca.

As bancadas, cujo número de lugares a Inforpress ainda não pôde apurar, vão ocupar três lados da praça, constituindo pontos de observação privilegiados para a assistência.

Habitualmente a Câmara Municipal de São Vicente manda instalar bancadas na Rua de Lisboa e, mais recentemente, na Av. Baltasar Lopes da Silva, mas este ano a oferta será bem maior.

Os quatro grupos oficiai que irão disputar este Carnaval já entraram na fase final da confecção dos carros alegóricos.

De acordo com o sorteio de entrada na Rua de Lisboa, no dia 13 de Fevereiro, Monte Sossego será o primeiro a desfilar, seguido de Cruzeiros do Norte, Vindos do Oriente e Flores do Mindelo.

A Escola de Samba Tropical, como é hábito, apresenta-se ao público na noite de segunda-feira, véspera do dia de Carnaval.

AT/CP

Inforpress/Fim