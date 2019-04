São Vicente: Tribunal decreta prisão preventiva para indivíduo acusado de assassinar companheira

Mindelo, 23 Abr (Inforpress) – O Tribunal de São Vicente decretou prisão preventiva para o homem de 33 anos acusado de assassinar, no último fim-de-semana, a companheira de 40 anos, provocando grande consternação no seio da população mindelense em plena celebração da Páscoa.

O homem de 33 anos, pedreiro de profissão, que se entregou na esquadra do Mindelo, segundo a Polícia, após ter cometido o acto, vai aguardar o julgamento na Cadeia de Ribeirinha após ter sido acusado de assassinar a companheira, no complexo de Casa para Todos em Ribeira de Julião.

O homicídio, conforme o comandante do Corpo de Intervenção e Piquete da Polícia Nacional, Madelino da Luz, ocorreu na tarde do último sábado, 20, quando uma mulher de 40 anos, mãe de quatro filhos, foi agredida “a golpes de martelo na cabeça, pelo companheiro” tendo falecido no local.

Este caso, que manchou o fim-de-semana de Páscoa no Mindelo, tal como o de violação de uma menor de sete anos, que foi abusada por um homem de 52 anos, a quem também foi aplicado prisão preventiva, na residência da avó da vítima em Chã de Faneco.

Segundo Madelino da Luz, foi a avó da vítima que flagrou o caso, numa das dependências da sua própria residência, e que, de imediato, accionou a polícia que se deslocou ao local e deteve o presumível autor da violação.

Os dois indivíduos vão aguardar o julgamento atrás das grades, tal como decretou, nesta segunda-feira, o Segundo Juízo do Tribunal de São Vicente.

