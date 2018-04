São Vicente/Transportes Rodoviários: Governo aposta na “melhoria da prestação de serviço” e na “eliminação de desequilíbrios”

Mindelo, 13 Abr (Inforpress) – O ministro da Administração Interna disse hoje, no Mindelo, que é necessária a “melhoria na prestação do serviço” nos transportes rodoviários e a “eliminação dos desequilíbrios” que facilitam a informalidade, a concorrência desleal e a desregulação do sector.

Paulo Rocha, que falava na cerimónia de apresentação pública do novo Regime Jurídico de Transporte em Veículos Motorizados, aproveitou para anunciar um “conjunto diversificado” de medidas, em curso, para além do novo regime jurídico, e que passam, entre outras, pela revisão do Código de Estrada, pela criação do Observatório Nacional de Segurança Rodoviária e da base de dados de actividades rodoviárias.

O ministro mencionou ainda medidas em carteira como a criação da base de dados de gestão das contra-ordenações, a melhoria da sinalização rodoviária, campanhas de formação e sensibilização, bem ainda o reforço dos meios institucionais, humanos e materiais.

Sobre o novo Código de Estrada a ser aprovado, Paul Rocha adiantou que o documento, entre outros aspectos, virá introduzir a carta de condução por pontos e a redução da taxa de alcoolemia no sangue, nomeadamente para os condutores profissionais.

Em relação ao novo Regime Jurídico de Transporte em Veículos Motorizados, em socialização hoje, no Mindelo, o ministro considerou que o diploma objectiva a melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados pelos transportadores públicos, aliado à necessidade de um “melhor controlo e disciplina” na utilização desse bem público.

Para além disso, o novo diploma, segundo a mesma fonte, introduz “melhorias nos dispositivos” que regulam o exercício da actividade de transportador público e o acesso aos diferentes mercados da indústria de transportes, mediante a concessão de alvarás e licenças.

“Clarifica os diferentes mercados da indústria dos transportes, nomeadamente o mercado do transporte turístico e o de transporte em táxi e estabelece regras claras de conivência dos diferentes sectores”, concretizou o governante, isso para “evitar sobreposições” dos diferentes mercados.

É que, segundo o ministro, a regulação do sector e a eliminação “dos tais desequilíbrios” pressupõe o compromisso com os valores éticos e sociais que “todos são convocados a vivenciar”.

“Significa uma profunda preocupação com a causa da cidadania, sem a qual emergem um sem número de problemas que, via de regra, termina na segurança ou na falta dela”, concluiu Paulo Rocha.

O novo Regime Jurídico de Transporte em Veículos Motorizados Regime Jurídico, aprovado através do decreto-lei nº 11/2018 de 01 de Março e entrou em vigor no dia 01 de Abril, vem substituir o decreto-lei nº 06/2006, de 30 de Junho, que regulamentou o então Regulamento de Transporte Automóvel, hoje considerado “desajustado e ultrapassado” devido à dinâmica do sector, pela directora-geral dos Transportes Rodoviários, Dina Andrade.

Com a apresentação de hoje do diploma, no Mindelo, a Direcção-geral dos Transportes Rodoviários (DGTR) pretende dar conhecimento, sensibilizar e partilhar ideias, com vista ao objectivo de reduzir a sinistralidade rodoviária em Cabo Verde em 50 por cento (%) até 2020.

Da mesma forma o diploma traz ainda a obrigatoriedade de todos os transportadores públicos serem titulares de um alvará, que nesta primeira fase é gratuito, segundo Dina Andrade, que acrescentou ainda a promoção e a obrigatoriedade, constantes no regime jurídico, do uso de rádio e taxímetro a nível nacional.

AA/CP

