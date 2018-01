São Vicente: Sismos sacodem Ilha do Fogo, mas sem consequências

Mindelo, 12 Jan (Inforpress) – Dois sismos de magnitude 2.9 na escala de Richter sacudiram a ilha do Fogo nesta quinta-feira, mas nenhum deles acarretou consequências para as populações, designadamente de Chã das Caldeiras, onde ocorreu a erupção vulcânica de 2014.

O geofísico Bruno Faria, subdirector do Centro Geofísico de São Vicente, confirmou na tarde de hoje as ocorrências, entre as 17:00 e as 23:00 de quinta-feira, a três quilómetros a Oeste da ilha do Fogo e no interior de Chã das Caldeiras, respectivamente, mas sem quaisquer danos para seus moradores ou respectivos haveres.

Bruno Faria indicou que são frequentes tremores de terra naquela zona, assim como na ilha Brava.

O geofísico apontou que tais fenómenos ocorreram em Setembro de 2000, Novembro de 2001, Junho de 2010 e Abril de 2012, de “forma recorrente” e “perfeitamente normal”, não devendo constituir “nenhum tipo de preocupação”.

De Novembro de 2014 a Fevereiro de 2015 o vulcão do Fogo esteve em erupção, provocando danos avultados em propriedades agrícolas em Chã das Caldeira e centenas de desalojados.

