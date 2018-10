São Vicente/Regionalização: Grupo de Reflexão pede aos deputados para votarem proposta favoravelmente

Mindelo, 22 Out (Inforpress) – O Grupo de Reflexão para a Regionalização de Cabo Verde (GRRCV), sediado em São Vicente, apelou hoje aos deputados para se associarem a este movimento global das comunidades, dos municípios e das ilhas e votarem favoravelmente pela regionalização.

A proposta de lei sobre a regionalização, com efeito, encontra-se na agenda para discussão e votação na próxima sessão da Assembleia Nacional.

Em comunicado enviado à Inforpress, no Mindelo, o GRRCV, “consciente” de que a votação requer uma maioria de dois terços, exorta os deputados a trabalharem “em conjunto”, para superarem “eventuais diferenças de estilo”, até porque, assinala, o povo de Cabo Verde “já deu um sinal claro” de que quer a regionalização.

“Devem procurar os consensos sobre questões fundamentais, evitando nos definharmos com as questões acessórias, porque as diferenças de pormenor existirão sempre”, reforça o grupo no documento.

Ademais, expressa no comunicado que “muitos advogam” que a regionalização por si só é insuficiente e que é preciso uma reforma mais ampla do Estado, ponto de vista que diz compreender, mas mesmo assim apela aos partidos políticos para encontrarem “um compromisso” que “evite o bloqueio do processo da regionalização”, que “parece já ter conseguido os consensos necessários” para avançar.

“A regionalização será sempre uma parte importante da reforma do Estado e, como a vida não pára, em momentos seguintes se pode dar continuidade ao processo de reforma”, lê-se no comunicado, até se alcançar, avança, a organização final do aparelho de Estado que esteja “mais de acordo” com as necessidades e as aspirações do país.

“Terminamos, reiterando mais uma vez a nossa grande satisfação pelo facto do assunto da Regionalização subir ao plenário da Assembleia Nacional, e expressar a nossa convicção de que todos os cidadãos cabo-verdianos acompanharão com emoção os debates que esperemos sejam elevados e profícuos, e tenham Cabo Verde sempre em primeiro lugar”, conclui a nota do GRRCV.

O Grupo de Reflexão para Regionalização de Cabo Verde, de carácter apolítico, com cinco anos de existência, estabeleceu um programa que no início contemplou o esclarecimento da população de São Vicente sobre a importância da regionalização para a ilha e para o país.

Posteriormente, contactou e reuniu-se com todos os partidos políticos para auscultação sobre quem era a favor e contra a regionalização.

A 08 de Janeiro de 2016, rubricou um documento com o MpD, em que este partido se comprometia, caso vencesse as eleições do de 20 de Março, o que veio a acontecer, levar ao parlamento uma proposta de lei para a regionalização de Cabo Verde, sendo que São Vicente seria escolhido como a primeira experiência de regionalização no país.

O GRRCV foi legalizado com base na lei das associações e é um espaço de cidadania que tem apostado na “promoção e divulgação” da necessidade de o país se descentralizar em regiões político-administrativas.

A associação, que trouxe a São Vicente, para proferir conferências sobre o tema regionalização, figuras portuguesas como Freitas do Amaral, Adriano Moreira e Rui Rio, estabelece que “só a descentralização em regiões político-administrativas” trará competências e meios para se decidir “in loco” que planos, projectos, desenvolvimento e prioridades são melhores para as regiões ou para cada ilha.

