São Vicente: Projecto “Blue Wax” quer levar surf de Cabo Verde ao exterior

Mindelo, 17 Ago (Inforpress) – O projecto “Blue Wax”, apresentado hoje no Mindelo, pretende levar o surf de Cabo Verde para o exterior, uma iniciativa que, segundo o promotor, Bob Lima, vai basear-se nos pilares informação, educação e prática desportiva.

Este projecto “Blue Wax – Wave Verdian Mag”, segundo a mesma fonte, da Dze Produtora, conta abarcar todas as ilhas de Cabo verdes, assim como todas as actividades náuticas ligadas ao mar, baseando nos três pilares referidos, sendo a informação o primeiro, em que se pretende partilhar” conteúdos através da criação de um site.

“Vamos partilhar fotos, textos e conteúdos para mostrar tudo o que se passa de uma ilha para outra. Facilitar a comunicação”, explicou este empresário/surfista.

A segunda vertente, de educação, ajuntou, servirá para, durante as competições, e não só, passar conhecimentos sobre natação, salvamento aquático e primeiros socorros, afim de os cabo-verdianos se tornarem “mais ricos quanto a ensinamentos básicos que todos devem ter”.

Relativamente à prática desportiva, que envolve todas os desportos náuticos, esta se materializará, segundo a mesma fonte, através do festival “Blue Wax”, com a primeira edição a ser realizada entre os dias 01 e 02 de Setembro, ou 08 e 09 de Setembro, dependendo da “janela de espera” para melhores condições meteorológicas.

“O que queremos é incentivar mais pessoas a praticar desportos náuticos e olhar o mar como uma actividade séria”, salientou Bob Lima, que adiantou uma inscrição limite de 32 atletas para o festival, a ter lugar na praia do Tupim, sul da ilha de São Vicente.

Este evento, que conta com a “participação especial” do surfista e salva-vidas Kabungo, da ilha de Santiago, e ainda como uma “troca de ideias”, com enfoque voltado para as crianças, em que participam personalidades como Kiki Lima, António Tavares e a associação Biosfera I, entre outros nomes.

“A intenção com a realização da Blue Wax é ser uma voz mais alta para a construção de um São Vicente e Cabo Verde melhor”, assegurou Bob Lima, que adiantou ainda um projecto maior voltado para o exterior, uma vez que todas as actividades do Blue Wax vão ser divulgadas através de um site, com conteúdos traduzidos em inglês.

Estas são “apenas algumas vertentes” desta “grande onda”, que abarca ainda a publicação de uma revista, com data prevista da saída do primeiro número em Dezembro, e ainda a organização do “Blue Wax Awards”, idealizado para daqui a um ano, que irá distinguir os melhores nas categorias de vídeo e fotografia.

“Mas vamos levar ensinamentos sobre natação, primeiros socorros e salvamento aquático, já que não adianta terem pranchas se por exemplo não sabem nadar”, sintetizou a mesma fonte.

Actividades inseridas dentro do festival “Blue Wax” que pretende ainda fazer a reabilitação da estrada que dá acesso a Tupim, local do evento. Uma obra que conta com o apoio do empresário Lino Oliveira, quem reabilitou a estrada de acesso a Sandy Beach, há quatro anos.

