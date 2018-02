São Vicente: Presidente da República inaugura exposição de arte de Carlos Silva

Mindelo, 08 Fev (Inforpress) – O Presidente da República inaugurou hoje, no Palácio do Povo, no Mindelo, uma exposição de obras de arte africana do coleccionador mindelense Carlos Silva, tendo o chefe de Estado considerado a mostra “rica e variada”.

A mostra reúne 150 peças de arte da África continental que o coleccionador adquiriu ao longo de mais de 20 anos em viagens que fez pelo continente, decidindo agora partilhar o seu acervo com o público, o “verdadeiro depositário” de um bem comum.

Além de peças oriundas do continente, a exposição apresenta também pintura de Cabo Verde, da autoria de Carlos Silva.

Jorge Carlos Fonseca elogiou largamente os artistas cabo-verdianos, os que “moldam e esculpem” a alma do povo.

“Nenhum povo pode existir sem arte”, considerou o chefe de Estado, acrescentando ser a arte a linguagem secreta dos povos.

Carlos Silva, de 57 anos, teve como seu primeiro guia nas incursões pela África continental o artista ganense Papa Arco, a quem deve a possibilidade de expor agora na sua terra natal.

A exposição tem o patrocínio da Presidência da República e da Câmara Municipal de São Vicente.

