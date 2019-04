São Vicente: Parceria câmara/Nações Unidas/Ministério da Saúde resulta em donativo para Centro de Apoio Psicossocial

Mindelo, 22 Abr (Inforpress) – A câmara de São Vicente recebeu das Nações Unidas, através do Ministério da Saúde, um leque de equipamentos e mobiliários para ajudar no melhoramento do serviço de atendimento aos utentes do Centro de Apoio Psicossocial (CAP).

Doravante, o CAP está “melhor equipado”, segundo a vereadora Lídia Lima, que enalteceu a parceria, tendente à implementação de projectos que visam melhorar a qualidade de vida da população sanvicentina.

Do donativo constam um computador, vídeo projector, impressora, armário, secretária e 13 cadeiras.

O CAP foi inaugurado em Setembro de 2009 e é um espaço que visa o atendimento e a reabilitação de usuários de drogas, promovendo assim a sua integração social.

Do leque das actividades do Centro de Apoio Psicossocial destacam-se atendimento psicológico e psiquiátrico, psicoterapia de grupo e psicoterapia familiar, e funcionamento do grupo de alcoólicos e narcóticos anónimos às quintas e domingos.

O CAP realiza ainda, no âmbito das duas actividades, palestras nas escolas primárias e secundárias, universidades, escola de formação profissional da autarquia, empresas, instituições e comunidades, para além da sensibilização sobre os riscos do consumo de álcool e outras drogas, nas feiras de saúde, realizadas em parceria com outras instituições.

Funciona no Centro Social da Ribeira Bote em dois períodos, das 08:30 às 12:00 e das 15:00 às 18:00.

AA/ZS

Inforpress/Fim