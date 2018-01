São Vicente: Morreu Rito Melo professor na reforma antigo dirigente desportivo e relatator de futebol  

Mindelo, 28 Jan (Inforpress) – Faleceu na madrugada de hoje, em São Vicente, Rito Cácio Melo, professor de educação física reformado e ex-dirigente desportivo e que foi conhecido ainda como relatator de futebol.

Tanto quanto apurou hoje a Inforpress, Rito Melo, que completaria 79 anos em Maio, encontrava-se no sábado na companhia de familiares e amigos no Pé de Verde, na residência do seu amigo Augusto Vasconcelos Lopes, quando se sentiu mal e foi levado ao hospital, onde viria a falecer na madrugada de hoje.

Conhecido dirigente e fervoroso adepto do Clube Sportivo Mindelense, de que foi ainda atleta e treinador, Rito Melo integrou várias direcções daquele popular clube cabo-verdiano, como secretário e vice-presidente, e actualmente desempenhava o cargo de secretário da direcção encabeçada por Daniel de Jesus.

Em reacção a esta “triste notícia”, o presidente do Mindelense considerou, à Inforpress, tratar-se de mais uma “figura emblemática” do Mindelense, cuja morte empobrece o clube e o desporto de São Vicente.

Segundo Daniel de Jesus, a morte de Rito Melo significa uma “perda grande” para si próprio, por considerar que foi pela mão de Rito Melo que foi levado a decidir candidatar-se ao cargo que ocupa actualmente.

“Uma grande figura do desporto que nos deixa e o Clube Sportivo Mindelense saberá honrar a sua memória”, sintetizou Daniel Jesus, ainda “espantado”, como disse, com a “triste notícia”.

Rito Melo era professor de educação física, mas nos seus tempos livres ocupava-se do dirigismo desportivo e da sua paixão, várias vezes confessada, que era a rádio, a começar pela ex-rádio Barlavento, tendo sido por várias décadas relatador desportivo da rádio nacional.

Nós últimos anos foi emigrante nos Estados Unidos da América.

Uma vez que a família mais próxima, mulher e filhos, encontra-se no estrangeiro, desconhece-se, por enquanto, o dia do funeral de Rito Melo.

AA

Inforpress/Fim