São Vicente: Ministro português invoca Amílcar Cabral na reinauguração do Liceu Gil Eanes

Mindelo, 29 Jan (Inforpress) – O ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal invocou hoje Amílcar Cabral, enquanto antigo estudante do Liceu de Gil Eanes, no Mindelo, cujas obras de restauro Augusto Santos Silva inaugurou nesta segunda-feira, conjuntamente com a ministra da Educação de Cabo Verde, Maritza Rosabal.

O edifício do ex-Liceu Gil Eanes, hoje sede da Universidade de Cabo Verde no Mindelo, encontra-se em obras de restauro desde 2015, sendo cofinanciado pela cooperação portuguesa, no âmbito da “colaboração excelente” inter-universitária entre o arquipélago e Estado português.

Na ocasião, Augusto Santos Silva destacou a educação como factor de “primeiríssimo plano”, lembrando que ela é um dos fundamentos de colaboração estreita entre Cabo Verde e Portugal.

Por seu turno, a ministra da Educação, Matitza Rosabal afirmou que hoje é um dia histórico, visto tratar-se da inauguração de restauro de um dos edifícios mais emblemáticos da cidade do Mindelo, desde 2008 propriedade da Universidade do Mindelo.

O edifício do Liceu Velho, como é conhecido, encontra-se em obras de restauro desde 2015, com financiamento dos governos de Cabo Verde e de Portugal.

