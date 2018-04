São Vicente: Ministro da Administração Interna preside acto central das celebrações do 139º aniversário da cidade do Mindelo

Mindelo, 12 Abr (Inforpress) – O ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, preside na manhã deste sábado, na Salão Nobre dos Paços do Concelho de São Vicente, ao acto central que celebra os 139 anos da cidade do Mindelo.

Paralelamente à sessão solene, que deve contar ainda com intervenções dos presidentes da câmara e da assembleia municipal e do presidente da Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde, a celebração da data marca, igualmente, a entrega de viaturas e equipamentos aos bombeiros municipais.

O programa contempla ainda a apresentação do novo web site da autarquia e do sistema informático municipal, enquadrado no programa de modernização administrativa da Câmara Municipal de São Vicente.

Será ainda instalada a Unidade de Apoio à Implementação de Cidades Saudáveis de Cabo Verde (UAICS) e a autarquia deve proceder à assinatura de um protocolo de Cooperação Técnica entre o Município de São Vicente, a OMS-Cabo Verde, a Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis e o Instituto Nacional de Saúde Pública.

O programa das festividades comemorativas dos 139 anos da cidade do Mindelo integraram ainda um festival da juventude, na Baía das Gatas, provas desportivas e acções de formação em moda, DJ e fotografia.

